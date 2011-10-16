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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Чезена - Фиорентина
Чезена - Фиорентина: обзор матча 16 октября 2011
Чезена
16.10.2011, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 7 тур
0 : 0
Завершен
Фиорентина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чезена - Фиорентина
Замена
Л. Риччи
️️️️
Л. Чеккарелли
Желтая карточка
Л. Чеккарелли
Замена
М. Ливайя
️️️️
А. Геззаль
Желтая карточка
Д. Мунари
Желтая карточка
А. Льяич
Замена
А. Льяич
️️️️
Р. Монтоливо
Желтая карточка
М. Кассани
Красная карточка
А. Муту
Желтая карточка
Р. Монтоливо
Желтая карточка
А. Геззаль
Замена
Д. Мунари
️️️️
А. Лаццари
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чезена
1
Франческо Антониоли
ВР
6
Маурицио Лауро
ЛЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
16
Марко Пароло
ЦП
11
Роберто Гуана
ЦП
77
Лука Чеккарелли
ПП
87
Антонио Кандрева
ПП
23
Эдер
ЦФ
12
Адриан Муту
ЦФ
5
Абделькадер Геззаль
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Фиорентина
1
Артур Боруц
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
10
Андреа Лаццари
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
19
Сантьяго Силва
АП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Чезена
30
Никола Равалья
ВР
4
Лука Риччи
ЦЗ
13
Марко Росси
ЦЗ
88
Давид Меца
ОП
88
Дамьян Джокович
ЦП
10
Марко Ливайя
ЦФ
24
Доминик Малонга
ЦФ
Фиорентина
33
Нето
ВР
22
Матия Настасич
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
11
Джанни Мунари
ЦП
49
Ромуло
ЦП
13
Хуссин Харджа
ЦП
22
Адем Льяич
АП
3-4-3
1
Антониоли
6
Лауро
4
Родригес
5
фон Берген
77
Чеккарелли
16
Пароло
11
Гуана
87
Кандрева
5
Геззаль
12
Муту
23
Эдер
4-3-1-2
1
Боруц
6
Кассани
5
Гамберини
14
Натали
21
Паскуаль
10
Лаццари
18
Монтоливо
85
Бехрами
19
Силва
7
Черчи
9
Йоветич
77
Чеккарелли
4
Риччи
4
Риччи
77
Чеккарелли
5
Геззаль
10
Ливайя
10
Ливайя
5
Геззаль
10
Лаццари
11
Мунари
11
Мунари
10
Лаццари
18
Монтоливо
22
Льяич
22
Льяич
18
Монтоливо
Остались в запасе
Чезена
Фиорентина
30
Никола Равалья
ВР
13
Марко Росси
ЦЗ
88
Давид Меца
ОП
88
Дамьян Джокович
ЦП
24
Доминик Малонга
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
33
Нето
ВР
22
Матия Настасич
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
49
Ромуло
ЦП
13
Хуссин Харджа
ЦП
Главный тренер
Синиша Михайлович
Остались в запасе
30
Никола Равалья
ВР
13
Марко Росси
ЦЗ
88
Давид Меца
ОП
88
Дамьян Джокович
ЦП
24
Доминик Малонга
ЦФ
Остались в запасе
33
Нето
ВР
22
Матия Настасич
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
49
Ромуло
ЦП
13
Хуссин Харджа
ЦП
Главный тренер
Марко Джампаоло
Главный тренер
Синиша Михайлович
Статистика матча Чезена - Фиорентина
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Чезена
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Модена
3 : 0
24.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
1 : 1
18.10.2026
Авеллино
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Стадион:
Дино Мануцци
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