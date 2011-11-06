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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Чезена - Лечче
Чезена - Лечче: обзор матча 06 ноября 2011
Чезена
06.11.2011, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 11 тур
0 : 1
Завершен
Лечче
56'
Х. Куадрадо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чезена - Лечче
Замена
М. Джиандонато
️️️️
Х. Куадрадо
Замена
Д. Бривио
️️️️
Р. Оливера
Замена
М. Ливайя
️️️️
Д. Комотто
Желтая карточка
М. Пароло
Замена
Э. Богдани
️️️️
Д. Джокович
Вторая желтая
Л. Муриэль
Желтая карточка
Л. Муриэль
Замена
Г. Джиакомацци
️️️️
А. Бертолаччи
ГОЛ! 0:1!
Х. Куадрадо
Пас отдал
К. Гроссмюллер
15'
Желтая карточка
М. Карроццьери
Замена
Д. Джокович
️️️️
А. Геззаль
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чезена
1
Франческо Антониоли
ВР
6
Маурицио Лауро
ЛЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
16
Марко Пароло
ЦП
77
Лука Чеккарелли
ПП
87
Антонио Кандрева
ПП
23
Эдер
ЦФ
12
Адриан Муту
ЦФ
5
Абделькадер Геззаль
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Арригони
Лечче
81
Массимилиано Бенасси
ВР
28
Андреа Эспозито
ЦЗ
80
Морис Карроццьери
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
30
Массимо Оддо
ПЗ
3
Родни Страссер
ЦП
20
Карлос Гроссмюллер
ЦП
83
Рубен Оливера
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Чезена
30
Никола Равалья
ВР
4
Лука Риччи
ЦЗ
13
Марко Росси
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
88
Дамьян Джокович
ЦП
81
Эрьон Богдани
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
Лечче
12
Жулио Сержио
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
9
Эдвард Офере
ЛП
5
Мануэль Джиандонато
ЦП
29
Гильермо Джиакомацци
ЦП
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
9
Даниэле Корвиа
ЦФ
4-3-3
1
Антониоли
6
Лауро
4
Родригес
5
фон Берген
16
Комотто
77
Чеккарелли
16
Пароло
87
Кандрева
5
Геззаль
12
Муту
23
Эдер
4-5-1
81
Бенасси
30
Оддо
80
Карроццьери
4
Томович
28
Эспозито
7
Куадрадо
20
Гроссмюллер
83
Оливера
91
Бертолаччи
3
Страссер
10
Муриэль
5
Геззаль
88
Джокович
88
Джокович
5
Геззаль
Джокович
81
Богдани
81
Богдани
Джокович
16
Комотто
10
Ливайя
10
Ливайя
16
Комотто
83
Оливера
28
Бривио
28
Бривио
83
Оливера
7
Куадрадо
5
Джиандонато
5
Джиандонато
7
Куадрадо
91
Бертолаччи
29
Джиакомацци
29
Джиакомацци
91
Бертолаччи
Остались в запасе
Чезена
Лечче
4
Лука Риччи
ЦЗ
30
Никола Равалья
ВР
13
Марко Росси
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
Главный тренер
Даниэле Арригони
12
Жулио Сержио
ВР
9
Эдвард Офере
ЛП
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
9
Даниэле Корвиа
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
4
Лука Риччи
ЦЗ
30
Никола Равалья
ВР
13
Марко Росси
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
Остались в запасе
12
Жулио Сержио
ВР
9
Эдвард Офере
ЛП
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
9
Даниэле Корвиа
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Арригони
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Чезена - Лечче
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Чезена
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Модена
3 : 0
24.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
1 : 1
18.10.2026
Авеллино
Лечче
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Стадион:
Дино Мануцци
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