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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Чезена
Аталанта - Чезена: обзор матча 21 декабря 2011
Аталанта
21.12.2011, среда, 23:45
Италия. Серия А, 1 тур
4 : 1
Завершен
Чезена
17'
Х. Денис (П)
18'
Г. Марилунго
44'
Г. Марилунго
71'
Ф. Пелузо
12'
А. Кандрева
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Чезена
Замена
М. Габбиадини
️️️️
Х. Денис
Замена
Т. Арригони
️️️️
А. Муту
Желтая карточка
А. Муту
Замена
Д. Малонга
️️️️
Эдер
ГОЛ! 4:1!
Ф. Пелузо
Пас отдал
С. Падоин
Замена
С. Падоин
️️️️
Г. Марилунго
Замена
Э. Богдани
️️️️
Л. Чеккарелли
Замена
Э. Скелотто
️️️️
А. Феррейра-Пинто
ГОЛ! 3:1!
Г. Марилунго
Пас отдал
Ф. Пелузо
Желтая карточка
А. Геззаль
Желтая карточка
К. Кармона
18'
Желтая карточка
Р. Гуана
ГОЛ! 2:1!
Г. Марилунго
Пас отдал
Т. Манфредини
18'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Х. Денис
17'
12'
ГОЛ! 0:1!
А. Кандрева
Пас отдал
А. Муту
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
17
Томас Манфредини
ЦЗ
29
Микеле Ферри
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
14
Карлос Кармона
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
33
Адриано Феррейра-Пинто
ПП
19
Херман Денис
ЦФ
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Чезена
1
Франческо Антониоли
ВР
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
13
Марко Росси
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
16
Марко Пароло
ЦП
11
Роберто Гуана
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
77
Лука Чеккарелли
ПП
5
Абделькадер Геззаль
ЦФ
12
Адриан Муту
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Арригони
Аталанта
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Чезена
30
Никола Равалья
ВР
6
Маурицио Лауро
ЛЗ
4
Лука Риччи
ЦЗ
88
Дамьян Джокович
ЦП
24
Томмазо Арригони
ЦФ
24
Доминик Малонга
ЦФ
81
Эрьон Богдани
ЦФ
4-4-2
47
Консильи
17
Манфредини
13
Пелузо
5
Масиелло
29
Ферри
8
Чигарини
14
Кармона
7
Бонавентура
33
Феррейра-Пинто
19
Марилунго
19
Денис
3-4-3
1
Антониоли
4
Родригес
13
Росси
29
Беналуан
77
Чеккарелли
16
Пароло
11
Гуана
87
Кандрева
23
Эдер
12
Муту
5
Геззаль
19
Марилунго
19
Падоин
19
Падоин
19
Марилунго
33
Феррейра-Пинто
18
Скелотто
18
Скелотто
33
Феррейра-Пинто
19
Денис
11
Габбиадини
11
Габбиадини
19
Денис
12
Муту
24
Арригони
24
Арригони
12
Муту
23
Эдер
24
Малонга
24
Малонга
23
Эдер
77
Чеккарелли
81
Богдани
81
Богдани
77
Чеккарелли
Остались в запасе
Аталанта
Чезена
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
10
Максимильяно Моралес
ЦП
Главный тренер
Стефано Колантуоно
4
Лука Риччи
ЦЗ
30
Никола Равалья
ВР
6
Маурицио Лауро
ЛЗ
88
Дамьян Джокович
ЦП
Главный тренер
Даниэле Арригони
Остались в запасе
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
10
Максимильяно Моралес
ЦП
Остались в запасе
4
Лука Риччи
ЦЗ
30
Никола Равалья
ВР
6
Маурицио Лауро
ЛЗ
88
Дамьян Джокович
ЦП
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Главный тренер
Даниэле Арригони
Статистика матча Аталанта - Чезена
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Чезена
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Модена
3 : 0
24.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
1 : 1
18.10.2026
Авеллино
Информация о матче
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