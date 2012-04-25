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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Чезена - Ювентус
Чезена - Ювентус: обзор матча 25 апреля 2012
Чезена
25.04.2012, среда, 20:00
Италия. Серия А, 33 тур
0 : 1
Завершен
Ювентус
79'
М. Боррьелло
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чезена - Ювентус
Желтая карточка
В. Морас
+1
ГОЛ! 0:1!
М. Боррьелло
Пас отдал
М. Вучинич
Замена
М. Росси
️️️️
Д. Джокович
Замена
М. Боррьелло
️️️️
А. Матри
Замена
А. Дель Пьеро
️️️️
П. Де Челье
Замена
Э. Джаккерини
️️️️
М. Касерес
Замена
Т. Арригони
️️️️
С. Дель Неро
Желтая карточка
Р. Гуана
Желтая карточка
А. Матри
Желтая карточка
А. Пирло
Желтая карточка
В. Реннелла
Желтая карточка
А. Видаль
Замена
Р. Гуана
️️️️
Д. Колуччи
Пенальти не реализован!
А. Пирло
Желтая карточка
Д. Колуччи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чезена
1
Франческо Антониоли
ВР
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
31
Симоне Дель Неро
ЛП
16
Марко Пароло
ЦП
18
Джузеппе Колуччи
(К)
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
77
Лука Чеккарелли
ПП
8
Винченцо Реннелла
ЦФ
11
Марио Сантана
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Арригони
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
29
Паоло Де Челье
ЛП
21
Андреа Пирло
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
4
Мартин Касерес
ПП
9
Мирко Вучинич
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Чезена
30
Никола Равалья
ВР
13
Марко Росси
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
11
Роберто Гуана
ЦП
0
Николо Лолли
ЦФ
24
Доминик Малонга
ЦФ
24
Томмазо Арригони
ЦФ
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
4
Лука Марроне
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
3-5-2
1
Антониоли
4
Родригес
18
Морас
29
Беналуан
31
Дель Неро
16
Пароло
18
Колуччи
88
Джокович
77
Чеккарелли
11
Сантана
8
Реннелла
3-5-2
1
Буффон
14
Кьеллини
19
Бонуччи
15
Барцальи
4
Касерес
21
Пирло
10
Маркизио
23
Видаль
29
Де Челье
21
Матри
9
Вучинич
88
Джокович
13
Росси
13
Росси
88
Джокович
18
Колуччи
11
Гуана
11
Гуана
18
Колуччи
31
Дель Неро
24
Арригони
24
Арригони
31
Дель Неро
4
Касерес
15
Джаккерини
15
Джаккерини
4
Касерес
21
Матри
22
Боррьелло
22
Боррьелло
21
Матри
29
Де Челье
10
Дель Пьеро
10
Дель Пьеро
29
Де Челье
Остались в запасе
Чезена
Ювентус
0
Николо Лолли
ЦФ
30
Никола Равалья
ВР
16
Джанлука Комотто
ПЗ
24
Доминик Малонга
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Арригони
30
Марко Сторари
ВР
4
Лука Марроне
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
0
Николо Лолли
ЦФ
30
Никола Равалья
ВР
16
Джанлука Комотто
ПЗ
24
Доминик Малонга
ЦФ
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
4
Лука Марроне
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
Главный тренер
Даниэле Арригони
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Чезена - Ювентус
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Чезена
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Модена
3 : 0
24.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
1 : 1
18.10.2026
Авеллино
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Дино Мануцци
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 19:55 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Футбол 2 (HD)" 19:55 (прямая)
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