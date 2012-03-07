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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Чезена - Катания
Чезена - Катания: обзор матча 07 марта 2012
Чезена
07.03.2012, среда, 21:30
Италия. Серия А, 22 тур
0 : 0
Завершен
Катания
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чезена - Катания
+1
Красная карточка
С. Альмирон
Желтая карточка
Д. Комотто
+1
Желтая карточка
М. Мотта
Замена
А. Риккьюти
️️️️
П. Баррьентос
Замена
А. Кателлани
️️️️
А. Гомес
Замена
Р. Мартиньо
️️️️
М. Сантана
Замена
К. Льяма
️️️️
Д. Марчезе
Желтая карточка
Т. Арригони
Замена
Т. Арригони
️️️️
А. Муту
Желтая карточка
М. Пароло
Желтая карточка
М. Сантана
Замена
М. Росси
️️️️
Д. Колуччи
Вторая желтая
Д. Пудил
Желтая карточка
Д. Пудил
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чезена
1
Франческо Антониоли
ВР
18
Вангелис Морас
ЛЗ
11
Роберто Гуана
ЦЗ
18
Джузеппе Колуччи
ЦЗ
4
Гильермо Родригес
ПЗ
11
Марио Сантана
ЛП
16
Марко Пароло
ЦП
36
Даниэл Пудил
ЦП
16
Джанлука Комотто
ПП
19
Винченцо Яквинта
ЦФ
12
Адриан Муту
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Арригони
Катания
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
4
Серхио Альмирон
ЛП
10
Франческо Лоди
ЦП
28
Пабло Баррьентос
АП
22
Мариано Иско
ПП
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Чезена
30
Никола Равалья
ВР
13
Марко Росси
ЦЗ
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
77
Лука Чеккарелли
ПП
24
Томмазо Арригони
ЦФ
8
Винченцо Реннелла
ЦФ
55
Хорхе Мартинес
ЦФ
Катания
1
Томаш Косицки
ВР
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
17
Фелипе Сеймур
ЦП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
21
Осаримен Эбагуа
ЦФ
24
Андреа Кателлани
ЦФ
4-4-2
1
Антониоли
18
Морас
11
Гуана
18
Колуччи
4
Родригес
11
Сантана
16
Пароло
36
Пудил
16
Комотто
12
Муту
19
Яквинта
4-3-1-2
22
Каррисо
16
Мотта
6
Легротталье
2
Сполли
15
Марчезе
22
Иско
10
Лоди
4
Альмирон
28
Баррьентос
10
Гомес
18
Бергессио
18
Колуччи
13
Росси
13
Росси
18
Колуччи
11
Сантана
29
Мартиньо
29
Мартиньо
11
Сантана
12
Муту
24
Арригони
24
Арригони
12
Муту
15
Марчезе
19
Льяма
19
Льяма
15
Марчезе
28
Баррьентос
24
Риккьюти
24
Риккьюти
28
Баррьентос
10
Гомес
24
Кателлани
24
Кателлани
10
Гомес
Остались в запасе
Чезена
Катания
30
Никола Равалья
ВР
77
Лука Чеккарелли
ПП
8
Винченцо Реннелла
ЦФ
55
Хорхе Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Арригони
1
Томаш Косицки
ВР
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
17
Фелипе Сеймур
ЦП
21
Осаримен Эбагуа
ЦФ
Остались в запасе
30
Никола Равалья
ВР
77
Лука Чеккарелли
ПП
8
Винченцо Реннелла
ЦФ
55
Хорхе Мартинес
ЦФ
Остались в запасе
1
Томаш Косицки
ВР
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
17
Фелипе Сеймур
ЦП
21
Осаримен Эбагуа
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Арригони
Статистика матча Чезена - Катания
5
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Чезена
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Модена
3 : 0
24.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
1 : 1
18.10.2026
Авеллино
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Информация о матче
Стадион:
Дино Мануцци
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