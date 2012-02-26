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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Чезена
Кьево - Чезена: обзор матча 26 февраля 2012
Кьево
26.02.2012, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 25 тур
1 : 0
Завершен
Чезена
78'
Д. Москарделли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Чезена
+2
Желтая карточка
Р. Гуана
Замена
Б. Цесар
️️️️
А. Палоски
Замена
Л. Чеккарелли
️️️️
Д. Пудил
Замена
Х. Мартинес
️️️️
Д. Колуччи
Замена
Н. Гулан
️️️️
К. Вацек
ГОЛ! 1:0!
Д. Москарделли
Пас отдал
П. Хетемай
Желтая карточка
Д. Пудил
Замена
Д. Москарделли
️️️️
Р. Крусадо
Замена
М. Росси
️️️️
А. Муту
Красная карточка
М. Лауро
Желтая карточка
С. Пеллисьер
Желтая карточка
В. Яквинта
Желтая карточка
К. Вацек
18'
Желтая карточка
Л. Ригони
11'
Желтая карточка
М. Лауро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
14
Риналдо Крусадо
ЛП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
7
Камил Вацек
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Чезена
1
Франческо Антониоли
ВР
16
Джанлука Комотто
ЛЗ
18
Джузеппе Колуччи
ЦЗ
6
Маурицио Лауро
ЦЗ
4
Гильермо Родригес
ПЗ
11
Марио Сантана
ЛП
11
Роберто Гуана
ЦП
36
Даниэл Пудил
ЦП
16
Марко Пароло
ПП
12
Адриан Муту
ЦФ
19
Винченцо Яквинта
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Арригони
Кьево
1
Кристиан Пуджиони
ВР
24
Никола Гулан
ЛЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
5
Давиде Манделли
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
90
Фернандо Урибе
ЦФ
9
Давиде Москарделли
ЦФ
Чезена
30
Никола Равалья
ВР
13
Марко Росси
ЦЗ
77
Лука Чеккарелли
ПП
8
Винченцо Реннелла
ЦФ
55
Хорхе Мартинес
ЦФ
24
Доминик Малонга
ЦФ
31
Симоне Дель Неро
ЦФ
4-4-2
70
Соррентино
5
Йокич
3
Андреолли
15
Ачерби
20
Сардо
14
Крусадо
30
Ригони
7
Вацек
56
Хетемай
9
Палоски
31
Пеллисьер
4-4-2
1
Антониоли
4
Родригес
18
Колуччи
6
Лауро
16
Комотто
16
Пароло
11
Гуана
36
Пудил
11
Сантана
19
Яквинта
12
Муту
7
Вацек
24
Гулан
24
Гулан
7
Вацек
9
Палоски
12
Цесар
12
Цесар
9
Палоски
14
Крусадо
9
Москарделли
9
Москарделли
14
Крусадо
12
Муту
13
Росси
13
Росси
12
Муту
36
Пудил
77
Чеккарелли
77
Чеккарелли
36
Пудил
18
Колуччи
55
Мартинес
55
Мартинес
18
Колуччи
Остались в запасе
Кьево
Чезена
90
Фернандо Урибе
ЦФ
1
Кристиан Пуджиони
ВР
5
Давиде Манделли
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
30
Никола Равалья
ВР
8
Винченцо Реннелла
ЦФ
24
Доминик Малонга
ЦФ
31
Симоне Дель Неро
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Арригони
Остались в запасе
90
Фернандо Урибе
ЦФ
1
Кристиан Пуджиони
ВР
5
Давиде Манделли
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
Остались в запасе
30
Никола Равалья
ВР
8
Винченцо Реннелла
ЦФ
24
Доминик Малонга
ЦФ
31
Симоне Дель Неро
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Главный тренер
Даниэле Арригони
Статистика матча Кьево - Чезена
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Чезена
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Модена
3 : 0
24.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
1 : 1
18.10.2026
Авеллино
Информация о матче
Стадион:
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