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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Чезена - Палермо
Чезена - Палермо: обзор матча 22 апреля 2012
Чезена
22.04.2012, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 34 тур
2 : 2
Завершен
Палермо
26'
М. Сантана
28'
В. Реннелла
20'
Н. Бертоло
45+2'
М. Сильвестре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чезена - Палермо
Желтая карточка
А. Муту
+4
Замена
И. Будан
️️️️
Ф. Васкес
Замена
А. Аква
️️️️
Ф. Делла Рокка
Замена
М. Пароло
️️️️
М. Сантана
Замена
В. Яквинта
️️️️
В. Реннелла
Замена
А. Бачинович
️️️️
А. Эрнандес
+2
ГОЛ! 2:2!
М. Сильвестре
Пас отдал
Н. Бертоло
ГОЛ! 2:1!
В. Реннелла
ГОЛ! 1:1!
М. Сантана
Пас отдал
Л. Чеккарелли
Желтая карточка
Д. Колуччи
20'
ГОЛ! 0:1!
Н. Бертоло
Пас отдал
Э. Муньос
15'
Желтая карточка
Н. Бертоло
Замена
Л. Чеккарелли
️️️️
М. Лауро
Желтая карточка
М. Лауро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чезена
1
Франческо Антониоли
ВР
6
Маурицио Лауро
ЛЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
11
Марио Сантана
ЛП
11
Роберто Гуана
ЦП
18
Джузеппе Колуччи
ЦП
8
Винченцо Реннелла
ЦФ
12
Адриан Муту
ЦФ
24
Томмазо Арригони
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Арригони
Палермо
2
Эмилиано Вивиано
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
26
Матиас Сильвестре
ЛАЗ
18
Карлос Лабрин
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
5
Массимо Донати
ПАЗ
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
16
Николас Бертоло
ЦП
20
Франко Васкес
АП
11
Абель Эрнандес
ЦФ
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
Главный тренер
Бортоло Мутти
Чезена
30
Никола Равалья
ВР
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
16
Марко Пароло
ЦП
77
Лука Чеккарелли
ПП
19
Винченцо Яквинта
ЦФ
24
Доминик Малонга
ЦФ
31
Симоне Дель Неро
ЦФ
Палермо
30
Александрос Цорвас
ВР
5
Эрос Пизано
ЦЗ
5
Милан Миланович
ЦЗ
18
Африйе Аква
ЦП
25
Армин Бачинович
ЦП
7
Эран Захави
ЦФ
19
Игор Будан
ЦФ
4-3-3
1
Антониоли
6
Лауро
5
фон Берген
18
Морас
16
Комотто
11
Сантана
18
Колуччи
11
Гуана
24
Арригони
12
Муту
8
Реннелла
3-2-2-1-2
2
Вивиано
18
Лабрин
6
Муньос
17
Мантовани
5
Донати
26
Сильвестре
14
Делла Рокка
16
Бертоло
20
Васкес
10
Микколи
11
Эрнандес
11
Сантана
16
Пароло
16
Пароло
11
Сантана
6
Лауро
77
Чеккарелли
77
Чеккарелли
6
Лауро
8
Реннелла
19
Яквинта
19
Яквинта
8
Реннелла
14
Делла Рокка
18
Аква
18
Аква
14
Делла Рокка
11
Эрнандес
25
Бачинович
25
Бачинович
11
Эрнандес
20
Васкес
19
Будан
19
Будан
20
Васкес
Остались в запасе
Чезена
Палермо
30
Никола Равалья
ВР
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
24
Доминик Малонга
ЦФ
31
Симоне Дель Неро
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Арригони
30
Александрос Цорвас
ВР
5
Эрос Пизано
ЦЗ
5
Милан Миланович
ЦЗ
7
Эран Захави
ЦФ
Главный тренер
Бортоло Мутти
Остались в запасе
30
Никола Равалья
ВР
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
24
Доминик Малонга
ЦФ
31
Симоне Дель Неро
ЦФ
Остались в запасе
30
Александрос Цорвас
ВР
5
Эрос Пизано
ЦЗ
5
Милан Миланович
ЦЗ
7
Эран Захави
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Арригони
Главный тренер
Бортоло Мутти
Статистика матча Чезена - Палермо
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Чезена
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Модена
3 : 0
24.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
1 : 1
18.10.2026
Авеллино
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Информация о матче
Стадион:
Дино Мануцци
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