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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Чезена
Дженоа - Чезена: обзор матча 11 апреля 2012
Дженоа
11.04.2012, среда, 22:45
Италия. Серия А, 32 тур
1 : 1
Завершен
Чезена
41'
М. Росси
76'
А. Муту
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Чезена
Желтая карточка
Э. Моретти
+1
Желтая карточка
Д. Место
ГОЛ! 1:1!
А. Муту
Замена
Б. Янкович
️️️️
Д. Скулли
Желтая карточка
Л. Чеккарелли
Замена
С. Дель Неро
️️️️
Р. Мартиньо
Замена
В. Реннелла
️️️️
Д. Малонга
Замена
М. Сантана
️️️️
Д. Джокович
Замена
Ч. Бово
️️️️
К. Каладзе
ГОЛ! 1:0!
М. Росси
Пас отдал
Д. Скулли
Желтая карточка
К. Каладзе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Себастьян Фрей
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЛЗ
13
Каха Каладзе
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
7
Марко Росси
ЛП
44
Мигель Велозу
ЦП
8
Давиде Бьондини
ПП
19
Альберто Джилардино
ЛФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
10
Джузеппе Скулли
РФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Чезена
1
Франческо Антониоли
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
13
Марко Росси
ЦЗ
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
11
Роберто Гуана
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
77
Лука Чеккарелли
ПП
24
Томмазо Арригони
ЦФ
12
Адриан Муту
ЦФ
24
Доминик Малонга
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Арригони
Дженоа
21
Кристиано Лупателли
ВР
45
Роджер Карвальо
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
57
Зе Эдуардо
ЦФ
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
Чезена
30
Никола Равалья
ВР
6
Маурицио Лауро
ЛЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
11
Марио Сантана
ЛП
30
Франческо Урсо
ЦП
8
Винченцо Реннелла
ЦФ
31
Симоне Дель Неро
ЦФ
4-3-3
1
Фрей
24
Моретти
13
Каладзе
4
Гранквист
27
Место
7
Росси
44
Велозу
8
Бьондини
19
Джилардино
8
Паласио
10
Скулли
3-4-3
1
Антониоли
29
Беналуан
18
Морас
13
Росси
77
Чеккарелли
11
Гуана
88
Джокович
29
Мартиньо
24
Малонга
12
Муту
24
Арригони
13
Каладзе
83
Бово
83
Бово
13
Каладзе
10
Скулли
7
Янкович
7
Янкович
10
Скулли
88
Джокович
11
Сантана
11
Сантана
88
Джокович
24
Малонга
8
Реннелла
8
Реннелла
24
Малонга
29
Мартиньо
31
Дель Неро
31
Дель Неро
29
Мартиньо
Остались в запасе
Дженоа
Чезена
21
Кристиано Лупателли
ВР
45
Роджер Карвальо
ЦЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
57
Зе Эдуардо
ЦФ
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
30
Франческо Урсо
ЦП
30
Никола Равалья
ВР
6
Маурицио Лауро
ЛЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
Главный тренер
Даниэле Арригони
Остались в запасе
21
Кристиано Лупателли
ВР
45
Роджер Карвальо
ЦЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
57
Зе Эдуардо
ЦФ
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
Остались в запасе
30
Франческо Урсо
ЦП
30
Никола Равалья
ВР
6
Маурицио Лауро
ЛЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
Главный тренер
Паскуале Марино
Главный тренер
Даниэле Арригони
Статистика матча Дженоа - Чезена
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Чезена
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Модена
3 : 0
24.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
1 : 1
18.10.2026
Авеллино
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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