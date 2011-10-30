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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Чезена
Парма - Чезена: обзор матча 30 октября 2011
Парма
30.10.2011, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 10 тур
2 : 0
Завершен
Чезена
41'
Г. Палетта
71'
А. Лукарелли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Чезена
Замена
В. Реннелла
️️️️
Э. Богдани
Замена
М. Блази
️️️️
С. Морроне
Замена
Э. Креспо
️️️️
Г. Пелле
ГОЛ! 2:0!
А. Лукарелли
Пас отдал
К. Дзаккардо
Желтая карточка
Эдер
Желтая карточка
Д. Комотто
Замена
Д. Меца
️️️️
А. Геззаль
Замена
Д. Мусаччи
️️️️
Д. Галлоппа
Желтая карточка
Д. Галлоппа
Замена
Эдер
️️️️
Х. Мартинес
ГОЛ! 1:0!
Г. Палетта
Желтая карточка
Г. Родригес
Пенальти не реализован!
С. Джовинко
14'
Желтая карточка
Р. Гуана
Желтая карточка
С. Морроне
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
4
Стефано Морроне
ЦП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
9
Грациано Пелле
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Главный тренер
Франко Коломба
Чезена
1
Франческо Антониоли
ВР
6
Маурицио Лауро
ЛЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
11
Роберто Гуана
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
55
Хорхе Мартинес
ЦФ
81
Эрьон Богдани
ЦФ
5
Абделькадер Геззаль
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Парма
1
Никола Паварини
ВР
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
26
Мануэле Блази
ЦП
22
Джанлука Мусаччи
ЦП
10
Хайме Вальдес
ЦП
80
Франческо Валиани
ПП
9
Эрнан Креспо
ЦФ
Чезена
30
Никола Равалья
ВР
13
Марко Росси
ЦЗ
88
Давид Меца
ОП
88
Дамьян Джокович
ЦП
77
Лука Чеккарелли
ПП
8
Винченцо Реннелла
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
4-3-3
83
Миранте
29
Палетта
6
Лукарелли
18
Гобби
5
Дзаккардо
32
Модесто
4
Морроне
14
Галлоппа
14
Биабиани
9
Пелле
21
Джовинко
4-3-3
1
Антониоли
16
Комотто
4
Родригес
5
фон Берген
6
Лауро
87
Кандрева
16
Пароло
11
Гуана
5
Геззаль
81
Богдани
55
Мартинес
4
Морроне
26
Блази
26
Блази
4
Морроне
14
Галлоппа
22
Мусаччи
22
Мусаччи
14
Галлоппа
9
Пелле
9
Креспо
9
Креспо
9
Пелле
5
Геззаль
88
Давид Меца
88
Давид Меца
5
Геззаль
81
Богдани
8
Реннелла
8
Реннелла
81
Богдани
55
Мартинес
23
Эдер
23
Эдер
55
Мартинес
Остались в запасе
Парма
Чезена
1
Никола Паварини
ВР
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
10
Хайме Вальдес
ЦП
80
Франческо Валиани
ПП
Главный тренер
Франко Коломба
30
Никола Равалья
ВР
13
Марко Росси
ЦЗ
88
Дамьян Джокович
ЦП
77
Лука Чеккарелли
ПП
Главный тренер
Марко Джампаоло
Остались в запасе
1
Никола Паварини
ВР
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
10
Хайме Вальдес
ЦП
80
Франческо Валиани
ПП
Остались в запасе
30
Никола Равалья
ВР
13
Марко Росси
ЦЗ
88
Дамьян Джокович
ЦП
77
Лука Чеккарелли
ПП
Главный тренер
Франко Коломба
Главный тренер
Марко Джампаоло
Статистика матча Парма - Чезена
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Чезена
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Модена
3 : 0
24.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
1 : 1
18.10.2026
Авеллино
Информация о матче
Стадион:
Эннио Тардини
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