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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Чезена
Наполи - Чезена: обзор матча 01 февраля 2012
Наполи
01.02.2012, среда, 23:45
Италия. Серия А, 21 тур
0 : 0
Завершен
Чезена
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Чезена
Желтая карточка
Г. Родригес
Желтая карточка
Б. Джемаили
Замена
Э. Варгас
️️️️
А. Доссена
Желтая карточка
Д. Пудил
Замена
М. Росси
️️️️
В. Морас
Замена
К. Суньига
️️️️
М. Бритос
Замена
Р. Гуана
️️️️
Д. Малонга
Пенальти не реализован!
Э. Кавани
Желтая карточка
С. фон Берген
Желтая карточка
М. Бритос
Желтая карточка
В. Гаргано
Желтая карточка
Р. Мартиньо
Желтая карточка
М. Гамшик
Замена
М. Гамшик
️️️️
Г. Инлер
Желтая карточка
Г. Инлер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
21
Блерим Джемаили
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Чезена
1
Франческо Антониоли
ВР
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
16
Марко Пароло
ЦП
18
Джузеппе Колуччи
ЦП
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
24
Доминик Малонга
ЦФ
8
Винченцо Реннелла
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Арригони
Наполи
21
Антонио Розати
ВР
2
Джанлука Грава
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
17
Марек Гамшик
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Чезена
13
Марко Росси
ЦЗ
11
Роберто Гуана
ЦП
77
Лука Чеккарелли
ПП
55
Хорхе Мартинес
ЦФ
24
Томмазо Арригони
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
3-5-2
16
Де Санктис
6
Ароника
3
Бритос
14
Кампаньяро
3
Доссена
21
Джемаили
5
Гаргано
88
Инлер
11
Маджо
21
Пандев
10
Кавани
3-2-3-2
1
Антониоли
4
Родригес
18
Морас
5
фон Берген
16
Комотто
36
Пудил
16
Пароло
18
Колуччи
29
Мартиньо
8
Реннелла
24
Малонга
3
Бритос
18
Суньига
18
Суньига
3
Бритос
88
Инлер
17
Гамшик
17
Гамшик
88
Инлер
3
Доссена
11
Варгас
11
Варгас
3
Доссена
18
Морас
13
Росси
13
Росси
18
Морас
24
Малонга
11
Гуана
11
Гуана
24
Малонга
24
Малонга
55
Мартинес
55
Мартинес
24
Малонга
Остались в запасе
Наполи
Чезена
21
Антонио Розати
ВР
2
Джанлука Грава
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
33
Марко Донадель
ЦП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
77
Лука Чеккарелли
ПП
24
Томмазо Арригони
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Арригони
Остались в запасе
21
Антонио Розати
ВР
2
Джанлука Грава
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
33
Марко Донадель
ЦП
Остались в запасе
77
Лука Чеккарелли
ПП
24
Томмазо Арригони
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Даниэле Арригони
Статистика матча Наполи - Чезена
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Чезена
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Модена
3 : 0
24.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
1 : 1
18.10.2026
Авеллино
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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