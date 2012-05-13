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Андреа Караччиоло
Статистика
Андреа Караччиоло - статистика
Завершил карьеру
18 сентября 1981 (45), Милан
#99 | Нападающий
194 см | 87 кг
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Серия А 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Новара
19
2
3
1
2
Дженоа
12
1
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Милан
2 : 1
13.05.2012
Новара
1' - 66'
Италия. Серия А, 37 тур
Новара
3 : 0
06.05.2012
Чезена
1' - 78'
Италия. Серия А, 35 тур
Новара
0 : 4
29.04.2012
Ювентус
1' - 51'
Италия. Серия А, 33 тур
Новара
2 : 1
25.04.2012
Лацио
1' - 84'
83'
Италия. Серия А, 34 тур
Наполи
2 : 0
21.04.2012
Новара
1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Новара
1 : 1
07.04.2012
Дженоа
1' - 90'
90'
Италия. Серия А, 30 тур
Рома
5 : 2
01.04.2012
Новара
1' - 90'
17'
77'
Италия. Серия А, 29 тур
Новара
0 : 0
25.03.2012
Лечче
35' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Сиена
0 : 2
18.03.2012
Новара
63' - 90'
72, 81'
Италия. Серия А, 26 тур
Болонья
1 : 0
04.03.2012
Новара
1' - 78'
78'
Италия. Серия А, 25 тур
Катания
3 : 1
26.02.2012
Новара
1' - 66'
Италия. Серия А, 24 тур
Новара
0 : 0
19.02.2012
Аталанта
1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Интер
0 : 1
12.02.2012
Новара
1' - 90'
56'
Италия. Серия А, 22 тур
Новара
0 : 0
05.02.2012
Кальяри
1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Новара
1 : 2
02.02.2012
Кьево
1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Палермо
2 : 0
29.01.2012
Новара
1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Новара
0 : 3
22.01.2012
Милан
1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Чезена
3 : 1
15.01.2012
Новара
1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Новара
0 : 3
08.01.2012
Фиорентина
1' - 69'
Италия. Серия А, 1 тур
Наполи
6 : 1
21.12.2011
Дженоа
1' - 40'
Италия. Серия А, 16 тур
Дженоа
2 : 1
18.12.2011
Болонья
81' - 90'
85'
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
0 : 1
13.12.2011
Интер
72' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Сиена
0 : 2
10.12.2011
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Дженоа
0 : 2
02.12.2011
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Чезена
2 : 0
27.11.2011
Дженоа
1' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Дженоа
1 : 0
20.11.2011
Новара
1' - 75'
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 1
26.10.2011
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2011
Дженоа
62' - 90'
84'
Италия. Серия А, 7 тур
Дженоа
0 : 0
16.10.2011
Лечче
1' - 63'
34'
Италия. Серия А, 6 тур
Парма
3 : 1
02.10.2011
Дженоа
1' - 72'
Италия. Серия А, 5 тур
Кьево
2 : 1
25.09.2011
Дженоа
1' - 31'
Италия. Серия А, 4 тур
Дженоа
3 : 0
21.09.2011
Катания
1' - 62'
Италия. Серия А, 3 тур
Лацио
1 : 2
18.09.2011
Дженоа
1' - 71'
Италия. Серия А, 2 тур
Дженоа
2 : 2
11.09.2011
Аталанта
64' - 90'
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