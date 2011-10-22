Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Дженоа
Ювентус - Дженоа: обзор матча 22 октября 2011
Ювентус
22.10.2011, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 8 тур
2 : 2
Завершен
Дженоа
6'
А. Матри
58'
А. Матри
29'
М. Росси
84'
А. Караччиоло
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Дженоа
+4
Желтая карточка
М. Велозу
Желтая карточка
К. Маркизио
+4
Замена
А. Дель Пьеро
️️️️
С. Пепе
ГОЛ! 2:2!
А. Караччиоло
Пас отдал
Ю. Куцка
Замена
М. Красич
️️️️
М. Вучинич
Замена
К. Хоркера
️️️️
М. Росси
Замена
Ю. Куцка
️️️️
Ф. Сеймур
Замена
М. Пациенца
️️️️
М. Эстигаррибия
Замена
А. Караччиоло
️️️️
Б. Янкович
ГОЛ! 2:1!
А. Матри
Пас отдал
М. Вучинич
Желтая карточка
Д. Дайнелли
Желтая карточка
А. Пирло
ГОЛ! 1:1!
М. Росси
Пас отдал
А. Меркель
Желтая карточка
Р. Паласио
Желтая карточка
Д. Место
ГОЛ! 1:0!
А. Матри
Пас отдал
К. Маркизио
Желтая карточка
Ф. Сеймур
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
14
Джорджо Кьеллини
(К)
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
3
Симоне Пепе
ПП
21
Алессандро Матри
ЦФ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Дженоа
1
Себастьян Фрей
ВР
13
Лука Антонелли
ЛЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
21
Александер Меркель
ЛП
44
Мигель Велозу
ЦП
17
Фелипе Сеймур
ЦП
7
Бошко Янкович
АП
7
Марко Росси
(К)
ПП
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Альберто Малезани
Ювентус
13
Александр Маннингер
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
24
Микеле Пациенца
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
17
Милош Красич
ПП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
Дженоа
21
Кристиано Лупателли
ВР
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
33
Юрай Куцка
ЦП
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
99
Андреа Караччиоло
ЦФ
2
Лукас Пратто
ЦФ
4-4-2
30
Сторари
14
Кьеллини
15
Барцальи
19
Бонуччи
2
Лихтштайнер
18
Эстигаррибия
10
Маркизио
21
Пирло
3
Пепе
9
Вучинич
21
Матри
4-4-1-1
1
Фрей
27
Место
24
Моретти
3
Дайнелли
13
Антонелли
7
Росси
44
Велозу
17
Сеймур
21
Меркель
7
Янкович
8
Паласио
18
Эстигаррибия
24
Пациенца
24
Пациенца
18
Эстигаррибия
9
Вучинич
17
Красич
17
Красич
9
Вучинич
3
Пепе
10
Дель Пьеро
10
Дель Пьеро
3
Пепе
17
Сеймур
33
Куцка
33
Куцка
17
Сеймур
7
Росси
14
Хоркера
14
Хоркера
7
Росси
7
Янкович
99
Караччиоло
99
Караччиоло
7
Янкович
Остались в запасе
Ювентус
Дженоа
13
Александр Маннингер
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
11
Эльеро Элиа
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
21
Кристиано Лупателли
ВР
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
2
Лукас Пратто
ЦФ
Главный тренер
Альберто Малезани
Остались в запасе
13
Александр Маннингер
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
11
Эльеро Элиа
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Остались в запасе
21
Кристиано Лупателли
ВР
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
2
Лукас Пратто
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Альберто Малезани
Статистика матча Ювентус - Дженоа
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Ромео
(Верона)
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
НТВ + Спорт Плюс 22.45 (Прямая)
Новости команд
Все
Ювентус
Дженоа
Зидан назвал топ-клуб, который он готов возглавить в будущем
Вчера, 16:36
1
Агент Агкацева отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
Вчера, 16:18
36-кратный победитель чемпионата Италии хочет подписать Агкацева
Вчера, 15:21
3
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Зидан назвал топ-клуб, который он готов возглавить в будущем
Вчера, 16:36
1
Агент Агкацева отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
Вчера, 16:18
36-кратный победитель чемпионата Италии хочет подписать Агкацева
Вчера, 15:21
3
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лечче» и «Дженоа» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Спаллетти извинился за игру «Ювентуса» после поражения от «Дженоа»
29 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+