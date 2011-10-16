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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Лечче
Дженоа - Лечче: обзор матча 16 октября 2011
Дженоа
16.10.2011, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 7 тур
0 : 0
Завершен
Лечче
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Лечче
+5
Желтая карточка
К. Ободо
Желтая карточка
К. Хоркера
+3
Желтая карточка
М. Бенасси
Желтая карточка
Р. Страссер
Замена
А. Бертолаччи
️️️️
К. Гроссмюллер
Вторая желтая
К. Каладзе
Желтая карточка
К. Каладзе
Замена
Б. Янкович
️️️️
В. Бирса
Замена
Д. Корвиа
️️️️
Э. Офере
Замена
Л. Пратто
️️️️
А. Караччиоло
Замена
К. Хоркера
️️️️
Ю. Куцка
Замена
Х. Куадрадо
️️️️
К. Паскуато
Желтая карточка
А. Караччиоло
Желтая карточка
Г. Джиакомацци
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Себастьян Фрей
ВР
13
Каха Каладзе
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
21
Александер Меркель
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
7
Марко Росси
ПП
8
Родриго Паласио
ЦФ
99
Андреа Караччиоло
ЦФ
Главный тренер
Альберто Малезани
Лечче
81
Массимилиано Бенасси
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
28
Андреа Эспозито
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
30
Массимо Оддо
ПЗ
9
Эдвард Офере
ЛП
29
Гильермо Джиакомацци
ЦП
20
Карлос Гроссмюллер
ЦП
10
Кристиан Ободо
ЦП
3
Родни Страссер
ЦП
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Дженоа
21
Кристиано Лупателли
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
17
Фелипе Сеймур
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
2
Лукас Пратто
ЦФ
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
Лечче
1
Уго Габриэли
ВР
80
Морис Карроццьери
ЦЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
5
Мануэль Джиандонато
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
9
Даниэле Корвиа
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
3-5-2
1
Фрей
13
Каладзе
3
Дайнелли
13
Антонелли
21
Меркель
33
Куцка
23
Бирса
44
Велозу
7
Росси
99
Караччиоло
8
Паласио
4-5-1
81
Бенасси
30
Оддо
28
Эспозито
4
Томович
15
Месба
29
Джиакомацци
20
Гроссмюллер
10
Ободо
3
Страссер
9
Офере
8
Паскуато
23
Бирса
7
Янкович
7
Янкович
23
Бирса
99
Караччиоло
2
Пратто
2
Пратто
99
Караччиоло
33
Куцка
14
Хоркера
14
Хоркера
33
Куцка
8
Паскуато
7
Куадрадо
7
Куадрадо
8
Паскуато
20
Гроссмюллер
91
Бертолаччи
91
Бертолаччи
20
Гроссмюллер
9
Офере
9
Корвиа
9
Корвиа
9
Офере
Остались в запасе
Дженоа
Лечче
21
Кристиано Лупателли
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
17
Фелипе Сеймур
ЦП
Главный тренер
Альберто Малезани
1
Уго Габриэли
ВР
80
Морис Карроццьери
ЦЗ
5
Мануэль Джиандонато
ЦП
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
21
Кристиано Лупателли
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
17
Фелипе Сеймур
ЦП
Остались в запасе
1
Уго Габриэли
ВР
80
Морис Карроццьери
ЦЗ
5
Мануэль Джиандонато
ЦП
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Альберто Малезани
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Дженоа - Лечче
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Лечче
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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