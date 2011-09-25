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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Дженоа
Кьево - Дженоа: обзор матча 25 сентября 2011
Кьево
25.09.2011, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 5 тур
2 : 1
Завершен
Дженоа
74'
С. Пеллисьер
90+3'
Д. Москарделли
48'
Р. Паласио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Дженоа
ГОЛ! 2:1!
Д. Москарделли
Пас отдал
Д. Сардо
+3
Замена
П. Саммарко
️️️️
Л. Ригони
ГОЛ! 1:1!
С. Пеллисьер
Пас отдал
М. Брэдли
Замена
А. Палоски
️️️️
С. Теро
Замена
А. Гранквист
️️️️
Р. Паласио
Пенальти не реализован!
С. Пеллисьер
Красная карточка
Д. Дайнелли
Замена
Ф. Сеймур
️️️️
К. Хоркера
Замена
Д. Москарделли
️️️️
Р. Крусадо
Желтая карточка
Л. Пратто
Желтая карточка
Ю. Куцка
ГОЛ! 0:1!
Р. Паласио
Замена
Л. Пратто
️️️️
А. Караччиоло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
19
Сантьяго Мореро
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
14
Риналдо Крусадо
ЛП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
4
Майкл Брэдли
ЦП
77
Сирил Теро
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Дженоа
1
Себастьян Фрей
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
13
Каха Каладзе
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
33
Юрай Куцка
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
8
Родриго Паласио
ЦФ
99
Андреа Караччиоло
ЦФ
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
Главный тренер
Альберто Малезани
Кьево
1
Кристиан Пуджиони
ВР
5
Давиде Манделли
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
23
Паоло Саммарко
ЦП
7
Камил Вацек
ЦП
9
Давиде Москарделли
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Дженоа
21
Кристиано Лупателли
ВР
13
Лука Антонелли
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
17
Фелипе Сеймур
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
2
Лукас Пратто
ЦФ
4-4-2
70
Соррентино
5
Йокич
12
Цесар
19
Мореро
20
Сардо
14
Крусадо
30
Ригони
4
Брэдли
56
Хетемай
31
Пеллисьер
77
Теро
3-2-2-3
1
Фрей
13
Каладзе
3
Дайнелли
83
Бово
24
Моретти
19
Констан
33
Куцка
44
Велозу
14
Хоркера
99
Караччиоло
8
Паласио
30
Ригони
23
Саммарко
23
Саммарко
30
Ригони
14
Крусадо
9
Москарделли
9
Москарделли
14
Крусадо
77
Теро
9
Палоски
9
Палоски
77
Теро
8
Паласио
4
Гранквист
4
Гранквист
8
Паласио
14
Хоркера
17
Сеймур
17
Сеймур
14
Хоркера
99
Караччиоло
2
Пратто
2
Пратто
99
Караччиоло
Остались в запасе
Кьево
Дженоа
1
Кристиан Пуджиони
ВР
5
Давиде Манделли
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
7
Камил Вацек
ЦП
Главный тренер
Доменико Ди Карло
21
Кристиано Лупателли
ВР
13
Лука Антонелли
ЦЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
Главный тренер
Альберто Малезани
Остались в запасе
1
Кристиан Пуджиони
ВР
5
Давиде Манделли
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
7
Камил Вацек
ЦП
Остались в запасе
21
Кристиано Лупателли
ВР
13
Лука Антонелли
ЦЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Главный тренер
Альберто Малезани
Статистика матча Кьево - Дженоа
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Стадион:
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