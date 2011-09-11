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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Аталанта
Дженоа - Аталанта: обзор матча 11 сентября 2011
Дженоа
11.09.2011, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 2 тур
2 : 2
Завершен
Аталанта
6'
М. Велозу
55'
Д. Место
8'
М. Моралес
43'
М. Моралес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Аталанта
Красная карточка
В. Бирса
Замена
М. Габбиадини
️️️️
М. Моралес
Замена
В. Бирса
️️️️
М. Росси
Желтая карточка
А. Масиелло
Замена
Д. Беллини
️️️️
Д. Капелли
Желтая карточка
С. Луккини
Желтая карточка
С. Падоин
Замена
К. Кармона
️️️️
Л. Чигарини
Замена
А. Караччиоло
️️️️
Л. Пратто
Замена
Ф. Сеймур
️️️️
К. Констан
Желтая карточка
Р. Паласио
ГОЛ! 2:2!
Д. Место
Желтая карточка
Л. Чигарини
ГОЛ! 1:2!
М. Моралес
Желтая карточка
Ч. Бово
17'
ГОЛ! 1:1!
М. Моралес
ГОЛ! 1:0!
М. Велозу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Себастьян Фрей
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
13
Каха Каладзе
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
7
Марко Росси
ПП
8
Родриго Паласио
ЦФ
2
Лукас Пратто
ЦФ
Главный тренер
Альберто Малезани
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
25
Даниэле Капелли
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
19
Херман Денис
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Дженоа
21
Кристиано Лупателли
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
17
Фелипе Сеймур
ЦП
99
Андреа Караччиоло
ЦФ
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
Аталанта
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
14
Карлос Кармона
ЦП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
90
Симоне Тирибокки
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
3-2-3-2
1
Фрей
83
Бово
13
Антонелли
13
Каладзе
19
Констан
27
Место
44
Велозу
33
Куцка
7
Росси
2
Пратто
8
Паласио
4-5-1
47
Консильи
13
Пелузо
25
Капелли
17
Луккини
5
Масиелло
19
Падоин
10
Моралес
7
Бонавентура
18
Скелотто
8
Чигарини
19
Денис
7
Росси
23
Бирса
23
Бирса
7
Росси
19
Констан
17
Сеймур
17
Сеймур
19
Констан
2
Пратто
99
Караччиоло
99
Караччиоло
2
Пратто
25
Капелли
6
Беллини
6
Беллини
25
Капелли
8
Чигарини
14
Кармона
14
Кармона
8
Чигарини
10
Моралес
11
Габбиадини
11
Габбиадини
10
Моралес
Остались в запасе
Дженоа
Аталанта
21
Кристиано Лупателли
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
Главный тренер
Альберто Малезани
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
90
Симоне Тирибокки
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Остались в запасе
21
Кристиано Лупателли
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
Остались в запасе
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
90
Симоне Тирибокки
ЦФ
Главный тренер
Альберто Малезани
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Статистика матча Дженоа - Аталанта
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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