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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Катания
Дженоа - Катания: обзор матча 21 сентября 2011
Дженоа
21.09.2011, среда, 22:45
Италия. Серия А, 4 тур
3 : 0
Завершен
Катания
29'
Р. Паласио
34'
Р. Паласио
79'
К. Констан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Катания
Желтая карточка
Д. Дайнелли
ГОЛ! 3:0!
К. Констан
Пас отдал
Р. Паласио
Замена
Ф. Сеймур
️️️️
К. Хоркера
Замена
Д. Суасо
️️️️
П. Ледесма
Замена
Л. Антонелли
️️️️
Э. Моретти
Желтая карточка
Ч. Бово
Желтая карточка
П. Ледесма
Замена
Л. Пратто
️️️️
А. Караччиоло
Замена
Д. Дельвеккио
️️️️
М. Бьяджианти
Замена
А. Риккьюти
️️️️
Г. Бергессио
ГОЛ! 2:0!
Р. Паласио
ГОЛ! 1:0!
Р. Паласио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Себастьян Фрей
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
13
Каха Каладзе
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
99
Андреа Караччиоло
ЦФ
Главный тренер
Альберто Малезани
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
2
Алессандро Потенца
ПЗ
17
Пабло Ледесма
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
27
Марко Бьяджианти
ЦП
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Дженоа
21
Кристиано Лупателли
ВР
13
Лука Антонелли
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
17
Фелипе Сеймур
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
2
Лукас Пратто
ЦФ
Катания
1
Томаш Косицки
ВР
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
28
Пабло Баррьентос
ЦП
82
Дженнаро Дельвеккио
ЦП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
9
Давид Суасо
ЦФ
3-2-2-3
1
Фрей
3
Дайнелли
83
Бово
24
Моретти
19
Констан
13
Каладзе
44
Велозу
33
Куцка
99
Караччиоло
8
Паласио
14
Хоркера
4-3-3
21
Андухар
2
Потенца
55
Беллуски
2
Сполли
33
Капуано
17
Ледесма
10
Лоди
27
Бьяджианти
10
Гомес
11
Лопес
18
Бергессио
24
Моретти
13
Антонелли
13
Антонелли
24
Моретти
14
Хоркера
17
Сеймур
17
Сеймур
14
Хоркера
99
Караччиоло
2
Пратто
2
Пратто
99
Караччиоло
27
Бьяджианти
82
Дельвеккио
82
Дельвеккио
27
Бьяджианти
18
Бергессио
24
Риккьюти
24
Риккьюти
18
Бергессио
17
Ледесма
9
Суасо
9
Суасо
17
Ледесма
Остались в запасе
Дженоа
Катания
21
Кристиано Лупателли
ВР
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
Главный тренер
Альберто Малезани
1
Томаш Косицки
ВР
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
28
Пабло Баррьентос
ЦП
Остались в запасе
21
Кристиано Лупателли
ВР
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
Остались в запасе
1
Томаш Косицки
ВР
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
28
Пабло Баррьентос
ЦП
Главный тренер
Альберто Малезани
Статистика матча Дженоа - Катания
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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