Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сиена - Дженоа
Сиена - Дженоа: обзор матча 10 декабря 2011
Сиена
10.12.2011, суббота, 21:00
Италия. Серия А, 15 тур
0 : 2
Завершен
Дженоа
57'
М. Росси
90+1'
Р. Паласио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сиена - Дженоа
+2
Желтая карточка
К. Констан
Желтая карточка
Ф. Бриенца
+2
+1
ГОЛ! 0:2!
Р. Паласио
Пас отдал
А. Меркель
Желтая карточка
М. Контини
Замена
М. Ларрондо
️️️️
Г. Д'Агостино
Желтая карточка
А. Гацци
Замена
Б. Янкович
️️️️
Э. Моретти
Желтая карточка
А. Росси
Замена
Д. Маннини
️️️️
П. Гросси
Замена
А. Росси
️️️️
К. Дель Гроссо
Замена
Ф. Сеймур
️️️️
М. Велозу
ГОЛ! 0:1!
М. Росси
Замена
Л. Пратто
️️️️
З. Эдуардо
Желтая карточка
З. Эдуардо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиена
23
Зелько Бркич
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
15
Маттео Контини
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
23
Паоло Гросси
ПП
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
20
Франческо Бриенца
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Дженоа
1
Себастьян Фрей
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
21
Александер Меркель
ЦП
7
Марко Росси
ПП
8
Родриго Паласио
ЦФ
57
Зе Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Альберто Малезани
Сиена
25
Джанлука Пеголо
ВР
13
Лука Россеттини
ЦЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
21
Андреа Росси
ЛП
19
Франческо Больцони
ЦП
9
Марсело Ларрондо
АП
6
Анжело
ПП
91
Режиналдо
РФ
Дженоа
21
Кристиано Лупателли
ВР
17
Фелипе Сеймур
ЦП
99
Андреа Караччиоло
ЦФ
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
2
Лукас Пратто
ЦФ
7
Бошко Янкович
ЦФ
4-3-3
23
Бркич
36
Дель Гроссо
19
Терци
15
Контини
2
Витьелло
10
Д'Агостино
14
Гацци
23
Гросси
20
Бриенца
21
Дестро
16
Калайо
3-2-3-2
1
Фрей
3
Дайнелли
4
Гранквист
24
Моретти
27
Место
19
Констан
7
Росси
21
Меркель
44
Велозу
57
Зе Эдуардо
8
Паласио
23
Гросси
70
Маннини
70
Маннини
23
Гросси
36
Дель Гроссо
21
Росси
21
Росси
36
Дель Гроссо
10
Д'Агостино
9
Ларрондо
9
Ларрондо
10
Д'Агостино
44
Велозу
17
Сеймур
17
Сеймур
44
Велозу
57
Зе Эдуардо
2
Пратто
2
Пратто
57
Зе Эдуардо
24
Моретти
7
Янкович
7
Янкович
24
Моретти
Остались в запасе
Сиена
Дженоа
25
Джанлука Пеголо
ВР
13
Лука Россеттини
ЦЗ
19
Франческо Больцони
ЦП
6
Анжело
ПП
91
Режиналдо
РФ
Главный тренер
Джузеппе Саннино
21
Кристиано Лупателли
ВР
99
Андреа Караччиоло
ЦФ
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
Главный тренер
Альберто Малезани
Остались в запасе
25
Джанлука Пеголо
ВР
13
Лука Россеттини
ЦЗ
19
Франческо Больцони
ЦП
6
Анжело
ПП
91
Режиналдо
РФ
Остались в запасе
21
Кристиано Лупателли
ВР
99
Андреа Караччиоло
ЦФ
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Главный тренер
Альберто Малезани
Статистика матча Сиена - Дженоа
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Сиена
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
2 : 1
23.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 1/8 финала
Катания
1 : 4
15.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 4 раунд
Болонья
1 : 2
03.12.2013
Сиена
Италия. Кубок, 3 раунд
Ливорно
0 : 1
17.08.2013
Сиена
Италия. Серия А, 38 тур
Сиена
1 : 2
19.05.2013
Милан
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
Новости команд
Все
Сиена
Дженоа
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лечче» и «Дженоа» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Спаллетти извинился за игру «Ювентуса» после поражения от «Дженоа»
29 октября
Владимир Газзаев: «Начинать или продолжать работать в «Сиене» для меня абсолютно неприемлемо»
2021.02.11 09:39
Tuttomercatoweb: «Сиену» возглавит Пахарь. У Газзаева бюрократические проблемы
2021.01.27 20:34
4
Владимир Газзаев провел первую тренировку с «Сиеной»
2021.01.25 19:20
1
Газзаев заменит Джилардино на посту главного тренера «Сиены»
2021.01.24 18:53
6
Конте оправдан по делу о договорных матчах
2016.05.16 16:15
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лечче» и «Дженоа» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Спаллетти извинился за игру «Ювентуса» после поражения от «Дженоа»
29 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+