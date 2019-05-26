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Сирил Теро
Статистика
Сирил Теро - статистика
Завершил карьеру
24 апреля 1983 (43)
#77 | Нападающий
189 см | 82 кг
Франция
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Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2018/2019
Италия. Серия А 2017/2018
Италия. Серия А 2016/2017
Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Кубок 2014/2015
Италия. Серия А 2014/2015
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Серия А 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кальяри
1
0
0
0
0
Фиорентина
1
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Кальяри
1 : 2
26.05.2019
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Кальяри
1 : 2
11.05.2019
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Наполи
2 : 1
05.05.2019
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Рома
3 : 0
27.04.2019
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Кальяри
1 : 0
20.04.2019
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Торино
1 : 1
14.04.2019
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Кальяри
2 : 1
07.04.2019
СПАЛ
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Кальяри
0 : 2
02.04.2019
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Кьево
0 : 3
29.03.2019
Кальяри
1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Кальяри
2 : 1
15.03.2019
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Болонья
2 : 0
10.03.2019
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Кальяри
2 : 1
01.03.2019
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Кальяри
0 : 1
04.02.2019
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Кьево
3 : 4
27.01.2019
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Фиорентина
3 : 3
20.01.2019
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Дженоа
0 : 0
29.12.2018
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Фиорентина
0 : 1
26.12.2018
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Милан
0 : 1
22.12.2018
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Фиорентина
3 : 1
16.12.2018
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Сассуоло
3 : 3
09.12.2018
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Фиорентина
0 : 3
01.12.2018
Ювентус
80' - 90'
88'
Италия. Серия А, 13 тур
Болонья
0 : 0
25.11.2018
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Торино
1 : 1
27.10.2018
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
1 : 1
21.10.2018
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
2 : 0
30.09.2018
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Интер
2 : 1
25.09.2018
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Сампдория
1 : 1
19.09.2018
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Наполи
1 : 0
15.09.2018
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Фиорентина
1 : 0
02.09.2018
Удинезе
Был в запасе
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