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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Фиорентина
Дженоа - Фиорентина: обзор матча 29 декабря 2018
Дженоа
29.12.2018, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 19 тур
0 : 0
Завершен
Фиорентина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Фиорентина
Желтая карточка
Д. Лазович
90'
+1
Желтая карточка
К. Пентек
75'
68'
Желтая карточка
К. Бираги
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
13
Ионуц Раду
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
7
Оскар Хильемарк
ЦП
35
Эстебан Ролон
ЦП
11
Даниэль Бесса
ЦП
49
Ромуло
ЦП
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Фиорентина
40
Альбан Лафон
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
23
Кристиан Нергор
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Дженоа
22
Федерико Маркетти
ВР
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
40
Стефан Омеонга
ЦП
30
Сандро
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
99
Андреа Фавилли
ЦФ
Фиорентина
22
Бартломей Дронговски
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
24
Марко Бенасси
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
77
Сирил Теро
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
28
Душан Влахович
ЦФ
3-4-3
13
Раду
4
Кришито
21
Ромеро
4
Бираски
7
Хильемарк
11
Бесса
49
Ромуло
35
Ролон
88
Лазович
8
Куаме
9
Пентек
3-2-2-1-2
40
Лафон
6
Фернандес
2
Пеццелла
31
Миленкович
16
Лорини
3
Бираги
23
Нергор
17
Верету
14
Кьеза
18
Симеоне
87
Миральяс
Остались в запасе
Дженоа
Фиорентина
13
Педру Перейра
ПВ
22
Федерико Маркетти
ВР
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
40
Стефан Омеонга
ЦП
30
Сандро
ЦП
99
Андреа Фавилли
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
22
Бартломей Дронговски
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
24
Марко Бенасси
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
77
Сирил Теро
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Остались в запасе
13
Педру Перейра
ПВ
22
Федерико Маркетти
ВР
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
40
Стефан Омеонга
ЦП
30
Сандро
ЦП
99
Андреа Фавилли
ЦФ
Остались в запасе
22
Бартломей Дронговски
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
24
Марко Бенасси
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
77
Сирил Теро
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Главный тренер
Паоло Ваноли
Статистика матча Дженоа - Фиорентина
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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