Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Кико Касилья
Статистика
Кико Касилья - статистика
Завершил карьеру
2 октября 1986 (39), Альковер
#1 | Вратарь
191 см | 84 кг
Испания
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Статистика по турнирам
Испания. Кубок 2022/2023
Испания. Кубок 2021/2022
Испания. Примера 2021/2022
Англия. Кубок 2020/2021
Англия. Кубок лиги 2020/2021
Англия. Премьер-лига 2020/2021
Англия. Чемпионшип 2019/2020
Англия. Чемпионшип 2018/2019
Испания. Кубок 2017/2018
Испания. Примера 2017/2018
Лига чемпионов 2017/2018
Испания. Кубок 2016/2017
Испания. Примера 2016/2017
Лига чемпионов 2016/2017
Суперкубок УЕФА 2016
Испания. Примера 2015/2016
Лига чемпионов 2015/2016
Испания. Примера 2014/2015
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Испания. Кубок 2013/2014
Испания. Примера 2013/2014
Испания. Примера 2012/2013
Испания. Примера 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эльче
14
0
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Эльче
3 : 1
22.05.2022
Хетафе
1' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Сельта
1 : 0
15.05.2022
Эльче
1' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Эльче
0 : 2
11.05.2022
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Кадис
3 : 0
07.05.2022
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Эльче
1 : 1
01.05.2022
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Бетис
0 : 1
19.04.2022
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Эльче
3 : 0
16.04.2022
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Эльче
1 : 2
10.04.2022
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Атлетик
2 : 1
03.04.2022
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Эльче
0 : 1
19.03.2022
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Гранада
0 : 1
12.03.2022
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Эльче
1 : 2
06.03.2022
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Леванте
3 : 0
25.02.2022
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Эльче
2 : 1
18.02.2022
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Севилья
2 : 0
11.02.2022
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Эльче
3 : 1
05.02.2022
Алавес
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Реал
2 : 2
23.01.2022
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Валенсия
2 : 1
11.12.2021
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Эльче
3 : 1
05.12.2021
Кадис
Был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Осасуна
1 : 1
29.11.2021
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
0 : 3
21.11.2021
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Мальорка
2 : 2
07.11.2021
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
1 : 2
30.10.2021
Реал
1' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Алавес
1 : 0
26.10.2021
Эльче
1' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Эльче
2 : 2
23.10.2021
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Райо Вальекано
2 : 1
17.10.2021
Эльче
1' - 90'
90'
Испания. Примера, 8 тур
Эльче
1 : 0
03.10.2021
Сельта
1' - 90'
90, 90'
Испания. Примера, 7 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
26.09.2021
Эльче
1' - 90'
57'
Испания. Примера, 6 тур
Вильярреал
4 : 1
22.09.2021
Эльче
1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Эльче
1 : 1
18.09.2021
Леванте
1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Хетафе
0 : 1
13.09.2021
Эльче
1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Эльче
1 : 1
28.08.2021
Севилья
1' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Атлетико
1 : 0
22.08.2021
Эльче
1' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Эльче
0 : 0
16.08.2021
Атлетик
1' - 90'
Главные новости
Моуринью раскритиковал Ла Лигу после поражения от «Атлетико»
22:13
«Реал» сообщил о серьезной травме капитана клуба
22:01
Слуцкий назвал две команды, которые будут бороться за чемпионство в РПЛ
21:42
«Папа ушел за хлебом»: Бабаев – об уходе Николича из ЦСКА
21:30
2
«Рубин» принял принципиальное решение по Артиге
21:29
1
Мостовой ответил на критику Батракова: «Имеет место»
21:19
Жесткое заявление «Реала» о судействе после поражения от «Атлетико»
20:59
2
Суперлига. «Фенербахче» разгромила соперника со счетом 8:0
20:31
1
Видео
«Жопа у всех белая!»: игрок со 104 матчами в РПЛ устроил расистский скандал в Медиалиге
20:12
2
Мостовой назвал двух знаменитых тренеров, которые дурят футбол
19:57
3
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+