Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кико Касилья - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Кико
    Фамилия Касилья
    Команда Хетафе
    Состав Основной
    Родной город Альковер
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 2 октября 1986 (36 лет)
    Рост 191
    Вес 84
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 Был в запасе Хетафе 3:2 Жирона Испания. Примера, 24 тур
    27.02.2023 Был в запасе Вильярреал 2:1 Хетафе Испания. Примера, 23 тур
    20.02.2023 Был в запасе Хетафе 1:0 Валенсия Испания. Примера, 22 тур
    12.02.2023 Был в запасе Хетафе 1:1 Райо Вальекано Испания. Примера, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Эльче 14 0 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.05.2022 1' -90' Эльче (Эльче) 3:1 Хетафе (Хетафе)
    15.05.2022 1' -90' Сельта (Виго) 1:0 Эльче (Эльче)
    11.05.2022 Был в запасе Эльче (Эльче) 0:2 Атлетико (Мадрид)
    07.05.2022 Был в запасе Кадис (Кадис) 3:0 Эльче (Эльче)
    01.05.2022 Был в запасе Эльче (Эльче) 1:1 Осасуна (Памплона)
    19.04.2022 Был в запасе Бетис (Севилья) 0:1 Эльче (Эльче)
    16.04.2022 Был в запасе Эльче (Эльче) 3:0 Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
    10.04.2022 Был в запасе Эльче (Эльче) 1:2 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    03.04.2022 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 2:1 Эльче (Эльче)
    19.03.2022 Был в запасе Эльче (Эльче) 0:1 Валенсия (Валенсия)
    12.03.2022 Был в запасе Гранада (Гранада) 0:1 Эльче (Эльче)
    06.03.2022 Был в запасе Эльче (Эльче) 1:2 Барселона (Барселона)
    25.02.2022 Был в запасе Леванте (Валенсия) 3:0 Эльче (Эльче)
    18.02.2022 Был в запасе Эльче (Эльче) 2:1 Райо Вальекано (Мадрид)
    11.02.2022 Был в запасе Севилья (Севилья) 2:0 Эльче (Эльче)
    05.02.2022 Был в запасе Эльче (Эльче) 3:1 Алавес (Витория-Гастейс)
    23.01.2022 Был в запасе Реал (Мадрид) 2:2 Эльче (Эльче)
    11.12.2021 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 2:1 Эльче (Эльче)
    05.12.2021 Был в запасе Эльче (Эльче) 3:1 Кадис (Кадис)
    29.11.2021 Был в запасе Осасуна (Памплона) 1:1 Эльче (Эльче)
    21.11.2021 Был в запасе Эльче (Эльче) 0:3 Бетис (Севилья)
    07.11.2021 Был в запасе Мальорка (Пальма-де-Мальорка) 2:2 Эльче (Эльче)
    30.10.2021 1' -90' Эльче (Эльче) 1:2 Реал (Мадрид)
    26.10.2021 1' -90' Алавес (Витория-Гастейс) 1:0 Эльче (Эльче)
    23.10.2021 1' -90' Эльче (Эльче) 2:2 Эспаньол (Барселона)
    17.10.2021 1' -90' Райо Вальекано (Мадрид) 2:1 Эльче (Эльче)
    90'
    03.10.2021 1' -90' Эльче (Эльче) 1:0 Сельта (Виго)
    90' 90'
    26.09.2021 1' -90' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 1:0 Эльче (Эльче)
    57'
    22.09.2021 1' -90' Вильярреал (Вильярреал) 4:1 Эльче (Эльче)
    18.09.2021 1' -90' Эльче (Эльче) 1:1 Леванте (Валенсия)
    13.09.2021 1' -90' Хетафе (Хетафе) 0:1 Эльче (Эльче)
    28.08.2021 1' -90' Эльче (Эльче) 1:1 Севилья (Севилья)
    22.08.2021 1' -90' Атлетико (Мадрид) 1:0 Эльче (Эльче)
    16.08.2021 1' -89' Эльче (Эльче) 0:0 Атлетик (Бильбао)
    • Читайте нас: 
    11