Кико Касилья - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Кико
|Фамилия
|Касилья
|Команда
|Хетафе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Альковер
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|2 октября 1986 (36 лет)
|Рост
|191
|Вес
|84
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Кико
|Фамилия
|Касилья
|Команда
|Хетафе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Альковер
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|2 октября 1986 (36 лет)
|Рост
|191
|Вес
|84
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|Был в запасе
|Хетафе
|3:2
|Жирона
|Испания. Примера, 24 тур
|27.02.2023
|Был в запасе
|Вильярреал
|2:1
|Хетафе
|Испания. Примера, 23 тур
|20.02.2023
|Был в запасе
|Хетафе
|1:0
|Валенсия
|Испания. Примера, 22 тур
|12.02.2023
|Был в запасе
|Хетафе
|1:1
|Райо Вальекано
|Испания. Примера, 21 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эльче
|14
|0
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.05.2022
|1' -90'
|Эльче (Эльче)
|3:1
|Хетафе (Хетафе)
|15.05.2022
|1' -90'
|Сельта (Виго)
|1:0
|Эльче (Эльче)
|11.05.2022
|Был в запасе
|Эльче (Эльче)
|0:2
|Атлетико (Мадрид)
|07.05.2022
|Был в запасе
|Кадис (Кадис)
|3:0
|Эльче (Эльче)
|01.05.2022
|Был в запасе
|Эльче (Эльче)
|1:1
|Осасуна (Памплона)
|19.04.2022
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|0:1
|Эльче (Эльче)
|16.04.2022
|Был в запасе
|Эльче (Эльче)
|3:0
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|10.04.2022
|Был в запасе
|Эльче (Эльче)
|1:2
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|03.04.2022
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|2:1
|Эльче (Эльче)
|19.03.2022
|Был в запасе
|Эльче (Эльче)
|0:1
|Валенсия (Валенсия)
|12.03.2022
|Был в запасе
|Гранада (Гранада)
|0:1
|Эльче (Эльче)
|06.03.2022
|Был в запасе
|Эльче (Эльче)
|1:2
|Барселона (Барселона)
|25.02.2022
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|3:0
|Эльче (Эльче)
|18.02.2022
|Был в запасе
|Эльче (Эльче)
|2:1
|Райо Вальекано (Мадрид)
|11.02.2022
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|2:0
|Эльче (Эльче)
|05.02.2022
|Был в запасе
|Эльче (Эльче)
|3:1
|Алавес (Витория-Гастейс)
|23.01.2022
|Был в запасе
|Реал (Мадрид)
|2:2
|Эльче (Эльче)
|11.12.2021
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|2:1
|Эльче (Эльче)
|05.12.2021
|Был в запасе
|Эльче (Эльче)
|3:1
|Кадис (Кадис)
|29.11.2021
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|1:1
|Эльче (Эльче)
|21.11.2021
|Был в запасе
|Эльче (Эльче)
|0:3
|Бетис (Севилья)
|07.11.2021
|Был в запасе
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|2:2
|Эльче (Эльче)
|30.10.2021
|1' -90'
|Эльче (Эльче)
|1:2
|Реал (Мадрид)
|26.10.2021
|1' -90'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|1:0
|Эльче (Эльче)
|23.10.2021
|1' -90'
|Эльче (Эльче)
|2:2
|Эспаньол (Барселона)
|17.10.2021
|1' -90'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|2:1
|Эльче (Эльче)
|90'
|03.10.2021
|1' -90'
|Эльче (Эльче)
|1:0
|Сельта (Виго)
|90' 90'
|26.09.2021
|1' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|1:0
|Эльче (Эльче)
|57'
|22.09.2021
|1' -90'
|Вильярреал (Вильярреал)
|4:1
|Эльче (Эльче)
|18.09.2021
|1' -90'
|Эльче (Эльче)
|1:1
|Леванте (Валенсия)
|13.09.2021
|1' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|0:1
|Эльче (Эльче)
|28.08.2021
|1' -90'
|Эльче (Эльче)
|1:1
|Севилья (Севилья)
|22.08.2021
|1' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|1:0
|Эльче (Эльче)
|16.08.2021
|1' -89'
|Эльче (Эльче)
|0:0
|Атлетик (Бильбао)