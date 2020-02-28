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Кико Касилья
Новости
Кико Касилья - новости
Завершил карьеру
2 октября 1986 (39), Альковер
#1 | Вратарь
191 см | 84 кг
Испания
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Трансферы
Публикации
Экс-вратарь «Реала» Касилья получил восьмиматчевую дисквалификацию в Чемпионшипе за расизм
2020.02.28 23:53
1
Вратаря «Лидса» Касилью могут дисквалифицировать на 12 матчей за расистские оскорбления
2019.11.02 13:47
Касилья – о сыне Зидана: «Лука попадет в число лучших вратарей мира»
2019.04.02 07:31
Фото
«Лидс» объявил о переходе Касильи из «Реала»
2019.01.17 13:49
1
Касилья пропустил тренировку «Реала». Он улетел на медосмотр в «Лидс»
2019.01.15 15:34
Вратарь «Реала» Касилья близок к трансферу в «Лидс». Футболист ни разу не сыграл в текущем сезоне
2019.01.12 07:50
1
Касилья хочет покинуть «Реал», поскольку считает конкуренцию с Луниным проигранной
2018.08.07 20:48
4
Лунин не пропустил в дебютном для себя матче за «Реал»
2018.08.01 07:54
7
«Реал» может подписать Субашича в случае ухода Касильи
2018.07.13 16:20
2
Роналду хочет, чтобы «Реал» обновил вратарскую линию
2018.01.03 21:24
13
«Реал» принял решение продать Касилью
2017.11.28 17:12
2
В «Реале» рекордное количество испанцев за 13 лет
2017.07.16 12:00
1
Касилья заступился за Кейлора Наваса
2017.04.03 09:31
3
Голкипер «Реала» Кейлор Навас восстановился от травмы
2016.09.23 15:19
Кейлор Навас: «Хочу быть основным голкипером в «Реале»
2015.07.19 18:39
37
Кейлор Навас: «Конкуренция – это хорошо. Касилья – отличный голкипер»
2015.07.18 17:52
20
«Эспаньол» объявил о переходе Касильи в «Реал»
2015.07.17 17:08
25
Касилья переходит в «Реал»
2015.07.17 13:55
44
"Реал" договорился с "Эспаньолом" о трансфере Касильи
2015.07.16 10:00
18
«Эспаньол» объяснил, почему отверг предложение «Реала» по Касилье
2015.07.12 00:18
23
«Эспаньол» отклонил предложение «Реала» по Касилье
2015.07.11 16:15
21
Касилья достиг договоренности с «Реалом»
2015.07.10 17:15
64
Касилья близок к переходу в «Реал»
2015.07.08 07:16
37
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