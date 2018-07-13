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    «Реал» может подписать Субашича в случае ухода Касильи

    Голкипер «Монако» Даниэль Субашич может перейти в «Реал». Хорват может присоединиться к мадридцам, если клуб этим летом покинет резервный вратарь Кико Касилья.

    На днях агенты Субашича предложили его услуги «Реалу». Один из посредников близок к полузащитнику сливочных и партнеру голкипера по сборной Хорватии Луке Модричу.

    «Реал» готов активизировать переговоры, но только если Касилья ясно даст понять, что хочет уйти.

    Контракт 33-летнего Субашича с «Монако» рассчитан до 2020 года.

    Источник: Tribalfootball

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    13.07.2018 16:20
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 13 июля 2018, 16:51

      Ну и зачем ему скамейку полировать,после ЧМ везде возьмут и первым номером,тем более смотрелся он неплохо...

      -1
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      ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > KOLBIS 14 июля 2018, 10:52

      А ты уверен что он Наваса не выжмет из состава ?

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