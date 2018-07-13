«Реал» может подписать Субашича в случае ухода Касильи

Голкипер «Монако» Даниэль Субашич может перейти в «Реал». Хорват может присоединиться к мадридцам, если клуб этим летом покинет резервный вратарь Кико Касилья.

На днях агенты Субашича предложили его услуги «Реалу». Один из посредников близок к полузащитнику сливочных и партнеру голкипера по сборной Хорватии Луке Модричу.

«Реал» готов активизировать переговоры, но только если Касилья ясно даст понять, что хочет уйти.

Контракт 33-летнего Субашича с «Монако» рассчитан до 2020 года.