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    Касилья заступился за Кейлора Наваса

    Голкипер «Реала» Кико Касилья заступился за своего коллегу Кейлора Наваса, который в последнее время подвергается критике со стороны болельщиков за свою игру.

    «Я считаю, что фанаты «Реала» несправедливо относятся к Кейлору Навасу. У людей слишком короткая память. Они уже не помнят, как Кейлор не раз спасал свою команду. Зачастую болельщикам не хватает уважения к игрокам», – сказал Касилья.

    Напомним, что с недавних пор болельщики «Реала», недовольные результатами команды, стали освистывать Кейлора Наваса, в том числе и на домашнем стадионе. В текущем сезоне он сыграл в 20 матчах испанской Примеры, пропустив 20 голов.

    Источник: Marca

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    03.04.2017 09:31
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +78

      Lab[44] 3 апреля 2017, 18:15

      Вам бы Игоря Акинфеева на ворота, там бы увидели... что такое Неважный голкипер)))...

      0
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      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark > Lab[44] 4 апреля 2017, 09:00

      Да, отстаньте вы от Канифея, нормальный он

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      Рейтинг: +1643

      Benifacto 3 апреля 2017, 15:30

      ваще не в себе ребята, 10 последних игр один проигрышь и одна ничья....и это норм статистика, чего им еще нада то ?

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