Касилья заступился за Кейлора Наваса

Голкипер «Реала» Кико Касилья заступился за своего коллегу Кейлора Наваса, который в последнее время подвергается критике со стороны болельщиков за свою игру.

«Я считаю, что фанаты «Реала» несправедливо относятся к Кейлору Навасу. У людей слишком короткая память. Они уже не помнят, как Кейлор не раз спасал свою команду. Зачастую болельщикам не хватает уважения к игрокам», – сказал Касилья.

Напомним, что с недавних пор болельщики «Реала», недовольные результатами команды, стали освистывать Кейлора Наваса, в том числе и на домашнем стадионе. В текущем сезоне он сыграл в 20 матчах испанской Примеры, пропустив 20 голов.