Касилья переходит в «Реал»

Мадридский «Реал» сумел достигнуть соглашения с "Эспаньолом" относительно перехода Кико Касильи. Голкипер подпишет со "сливочными" четырeхлетний контракт и присоединится к команде в Австралии, где она проводит предсезонный сбор.
El Mundo Deportivo сообщает, что трансфер обойдется "Реалу" в 6 млн евро, кроме того, "королевский клуб" отдаст в аренду каталонцам своего полузащитника Марко Асенсио.
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Источник: Mundodeportivo