Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Касилья переходит в «Реал»

17 июля 2015, 13:55
44

Мадридский «Реал» сумел достигнуть соглашения с "Эспаньолом" относительно перехода Кико Касильи. Голкипер подпишет со "сливочными" четырeхлетний контракт и присоединится к команде в Австралии, где она проводит предсезонный сбор.
El Mundo Deportivo сообщает, что трансфер обойдется "Реалу" в 6 млн евро, кроме того, "королевский клуб" отдаст в аренду каталонцам своего полузащитника Марко Асенсио.

Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.

Источник: Mundodeportivo
Испания. Сегунда Испания Реал Эспаньол Касилья Кико Асенсио Марко
Комментарии (44)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Mоnоlo
1437130818
Одну дырку решили поменять на другую, даже фамилия совпадает :)
Ответить
Мишель Каппель
1437131171
За 6 млн получили хорошего игрока на подмену.
Ответить
Bаrsenоga
1437131209
Моя барса забивала касильесу шесть банок за матч а касилье только пять вывод -это мега трансфер для мадридского раяля.
Ответить
3ton
1437131462
легче было С в конце стереть , не кто бы и не заметил разницы
Ответить
Jum13
1437131530
Там в фамиилии в конце \"с\" пропустили )))
Ответить
Happyboy Barca
1437131730
ладно выгнать каса ради де хеа но ради среднего игрока , реал ты смешен до придела
Ответить
Bundeseam
1437132539
Отличная новость, проблема с вратарями решена. Вон у барсы в прошлом сезоне вообще два днища стояли, один косячный, второй слишком молодой и не опытный, но все-таки раскрылись. У Реала тоже с этим проблем не будет. Навас и Касилья будут уверенно сменять друг друга в рамках здоровой конкуренции.
Ответить
Galaxy real way
1437137386
Понятно с Асенсио, а как там Эдегор?
Ответить
112910415
1437145605
ура
Ответить
Bavaria_M
1437152315
ага тип ну вдруг не заметят подмены)
Ответить
Главные новости
Новый клуб Заболотного, «Спартаку» отключили горячую воду, Сафонов может покинуть «ПСЖ» и другие новости
01:03
Араухо уходит из «Барсы» в топ-клуб АПЛ
00:41
1
Тренер «Спартака» рассказал о состоянии Жедсона
00:34
Известен главный кандидат «Спартака» на позицию вингера
Вчера, 23:45
2
Карседо описал Даку двумя словами
Вчера, 23:05
ФотоЭкс-тренер «Спартака» Слишкович нашел новую работу
Вчера, 22:47
83-летний Непомнящий сообщил об интеллектуальной деградации
Вчера, 22:31
2
Фото«Спартак» описал одним словом первую тренировку Даку
Вчера, 22:15
5
«Реал» определился с дальнейшими шагами на фоне срыва трансфера Родри
Вчера, 21:56
2
ВидеоДаку провел первую тренировку в «Спартаке»
Вчера, 21:17
5
Все новости
Все новости
Фото«Спортинг» подписал российского игрока
13 июля
4
Стало известно, где будет играть россиянин, ставший лучшим бомбардиром в Словении
13 июля
1
«Краснодар» не смог купить за 12 миллионов участника ЧМ-2026
11 июля
3
Зидана назвали главным разочарованием ЧМ-2026
4 июля
1
Воспитанник «Зенита» откажется от испанского клуба ради перехода в «Локомотив»
3 июля
7
Фото«Динамо» интересовалось вингером из испанского клуба
25 июня
Клуб Сегунды предложил российскому хавбеку контракт на 3 года
21 июня
7
Клуб, четвертью которого владеет Роналду, провел 1-й матч финала стыков за выход в Примеру
16 июня
Защитник из клуба Сегунды отказал «Спартаку»
12 июня
5
Определелись участники финала стыков за место в Примере
11 июня
ФотоРоссийский нападающий покинул клуб Сегунды
4 июня
Стали известны участники плей-офф за место в Примере
1 июня
3
Экс-чемпион Испании вернулся в Примеру спустя 8 лет
25 мая
Участник ЛЧ прошлого сезона и бывший клуб Карпина вылетели из Примеры
24 мая
Испанский клуб вернулся в Примеру спустя 14 лет
18 мая
Испанский клуб вылетел из Примеры после 1-го сезона в элите за 25 лет
12 мая
1
Зидан рискует пропустить ЧМ-2026
28 апреля
У Рахимова появился вариант в Европе
11 апреля
4
Роналду прокомментировал покупку акций испанского клуба
26 февраля
1
Роналду стал совладельцем испанского клуба
26 февраля
Сорвался трансфер российского игрока между клубами Сегунды
5 февраля
ФотоКлуб Сегунды арендовал вингера «Рубина»
1 февраля
Российский форвард может сменить клуб в Сегунде
22 января
1
Фото«Сочи» нацелился на форварда сборной Боснии
22 января
Воспитанник «Краснодара» Уткин может сменить «Балтику» на Испанию
11 января
5
Защитник «Сочи» перейдет в испанский клуб
2025.12.08 13:21
2
Три клуба РПЛ заинтересовались российским игроком из Сегунды
2025.12.02 08:17
«Сочи» нацелился на испанского форварда
2025.09.10 15:21
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+