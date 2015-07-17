Касилья переходит в «Реал»

Мадридский «Реал» сумел достигнуть соглашения с "Эспаньолом" относительно перехода Кико Касильи. Голкипер подпишет со "сливочными" четырeхлетний контракт и присоединится к команде в Австралии, где она проводит предсезонный сбор.



El Mundo Deportivo сообщает, что трансфер обойдется "Реалу" в 6 млн евро, кроме того, "королевский клуб" отдаст в аренду каталонцам своего полузащитника Марко Асенсио.