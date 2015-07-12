Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • «Эспаньол» объяснил, почему отверг предложение «Реала» по Касилье

    «Эспаньол» объяснил, почему отверг предложение «Реала» по Касилье

    Президент «Эспаньола» Жоан Коллет заявил, что его клуб отверг предложение мадридского «Реала» о покупке вратаря команды Кико Касильи, за которого были предложены 4 миллиона евро. Барселонцы считают эту цифру слишком маленькой.

    «Предложенная «Реалом» сумма слишком занижена для футболиста сборной Испании. При такой мы даже не будем вести переговоры. Мадридцам нужно предложить больше. А так мы открыты для диалога по этому вопросу», – сказал Коллет.

    В прошедшем розыгрыше Примеры Касилья провел 37 матчей и пропустил 48 мячей.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.07.2015 00:18
    Рекомендуем
    Комментарии (24)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    hodyrev
    1436649904
    Икер касильяс или кико касилья?вот в чем вопрос)
    Ответить
    3ton
    1436650159
    конечно мало , 40 млн. и он Реала
    Ответить
    Ronaldo RM
    1436651146
    заплатить МЮ 40-4 и добро пожаловать
    Ответить
    PFC CSKA MOSCOW
    1436651333
    Теперь уже кого-то надо на смену Икеру брать Накиньте ещё 4 ляма, Наваса, небось, дороже брали Помнит кто, почём?
    Ответить
    лолос
    1436652378
    \"Реал\" намерен заменить Рамоса вратарем \"Эспаньола\" Защитник санкт-петербургского \"Зенита\" Эсекьель Гарай, скорее всего, откажет мадридскому \"Реалу\". \"Розовые\" срочно ищут замену, сбежавшему из клуба Серхио Рамосу. Об этом пишет испанская пресса. Еще одним своеобразным запасным вариантом королевского клуба является покупка голкипера Кико Касильи из \"Эспаньола\", который может стать заменой Рамосу. Дело в том, что начинал карьеру Касилья как защитник и играл на этой позиции до 18 лет. \"У него еще сохранились навыки игры в центре обороны, это то, что нужно \"Реалу\" - заявил президент \"сливающих\" Флорентино Перес.
    Ответить
    Mоnоlo
    1436655506
    Бенитес и Перес конкретно вытворяют. Похоже, в следующем сезоне и выходу в ЛЕ болельщикам радоваться придётся, с этими личностями.
    Ответить
    Kostya_Kostya
    1436686328
    Это младший брат Икера?))))
    Ответить
    Чемпик
    1436687379
    Представитель кандидата в президенты Барселоны Жоана Лапорты Жоан Оливер выразил мнение, что переход нападающего Неймара из «Сантоса» в «Барселону» может обойтись каталонскому клубу в € 222 млн. Сине-гранатовые сообщали, что приобрели Неймара у «Сантоса» в 2013 году за € 57,1 млн, однако, по информации испанской прокуратуры, стоимость сделки составила € 94,8 млн. В данный момент по этому делу ведётся расследование. «Когда смотришь на финансовые планы „Барселоны“ в ближайшие годы, возникает вопрос, какой будет итоговая стоимость Неймара. На данный момент он обошёлся клубу в € 100 млн. Судебные разбирательства и различные финансовые обязательства могут составить ещё € 122 млн. Получается, в конечном счёте Неймар может обойтись „Барселоне“ в € 222 млн»
    Ответить
    nahan
    1436706012
    Добавят ещё немного...
    Ответить
    ologreds
    1694997629
    numo435437
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+