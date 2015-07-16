"Реал" договорился с "Эспаньолом" о трансфере Касильи

Голкипер "Эспаньола" Кико Касилья очень близок к переходу в мадридский "Реал", сообщает AS.
По информации источника, трансфер может осуществиться за 6 миллионов евро. Оба клуба заинтересованы в том, чтобы сделка состоялась, и футболист наверняка пополнит ряды "сливочных" в ближайшие дни.
Следует отметить, что "Реал" владеет 50% прав на игрока, трансферная цена которого составляет 20 миллионов евро.
Ранее наставник каталонского клуба Серхио Гонсалес отметил, что Касилье будет очень нелегко отказаться от предложения мадридцев.
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Источник: AS