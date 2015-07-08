Касилья близок к переходу в «Реал»

Голкипер «Эспаньола» Кико Касилья близок к переходу в мадридский «Реал». Новый наставник «сливочных» Рафаэль Бенитес хочет, чтобы вратарь как можно быстрее присоединился к команде и отправился с ней в турне в Австралию.

Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru . В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.

«Реал» давно следил за игрой Касильи и еще по ходу минувшего сезона испанская пресса писала об интересе «королевского клуба» к персоне голкипера. Напомним, что легенда мадридского клубблизок к уходу из команды и ведет активные переговоры с португальским «Порту», а договориться о переходеиз «Манчестер Юнайтед» команде из Мадрида пока не удается.