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    Касилья близок к переходу в «Реал»

    Голкипер «Эспаньола» Кико Касилья близок к переходу в мадридский «Реал». Новый наставник «сливочных» Рафаэль Бенитес хочет, чтобы вратарь как можно быстрее присоединился к команде и отправился с ней в турне в Австралию.

    «Реал» давно следил за игрой Касильи и еще по ходу минувшего сезона испанская пресса писала об интересе «королевского клуба» к персоне голкипера. Напомним, что легенда мадридского клуб Икер Касильяс близок к уходу из команды и ведет активные переговоры с португальским «Порту», а договориться о переходе Давида Де Хеа из «Манчестер Юнайтед» команде из Мадрида пока не удается.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    08.07.2015 07:16
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    Комментарии (38)
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    alessios1990
    1436340215
    Неплохой голкипер и наверное стоит брать! Вообще у Испании хорошая вратарская линия, если уйдет Касильяс из сборной. Есть Гуаита, Асенхо, Касилья, Рико)
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    Z v e r o b o y
    1436343009
    хорошо
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    George-CFC
    1436346617
    Через пару лет будет Касиль и тоже будут сватать в Реал.
    Ответить
    Akatsuki72
    1436346693
    У Реала что, финансовые трудности? Зачем они хотят экономить на форме вратаря и использовать старую футболку Икера с затёртой последней буквой \"S\"?
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    Silva11
    1436346799
    нельзя чтобы в Реале одновременно играли и Касильяс и Касилья, это тоже самое, как в одной команде Роналдо, Роналду и Роланду
    Ответить
    старина
    1436347493
    Поменяли одного Каса на другого
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    Хасан_05
    1436349028
    Такая глупость я вот не понимаю Перес что 40 лям жалко отдать за Давида ? з\"ла это эпопея с вратарем
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    Planet Georgia
    1436372146
    Каса никто и никогда не заменит,как и Рауля!!!
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    Ezhoff
    1436400529
    Касильяса на Касилью...Это конечно сильно.
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    ologreds
    1694997651
    numo435087
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