Касилья достиг договоренности с «Реалом»

Вратарь «Эспаньола» Кико Касилья достиг первоначальной договоренности с мадридским «Реалом».



По сообщению источника, сделка может быть завершена в ближайшие часы после согласования всех деталей соглашения между мадридским и каталонским клубами.



В минувшем сезоне Касилья пропустил 48 мячей в 37 матчах чемпионата Испании.

Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: ! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!