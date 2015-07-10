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    Касилья достиг договоренности с «Реалом»

    Вратарь «Эспаньола» Кико Касилья достиг первоначальной договоренности с мадридским «Реалом».

    По сообщению источника, сделка может быть завершена в ближайшие часы после согласования всех деталей соглашения между мадридским и каталонским клубами.

    В минувшем сезоне Касилья пропустил 48 мячей в 37 матчах чемпионата Испании.
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    Источник: AS

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    10.07.2015 17:15
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    Комментарии (65)
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    Vortex777
    1436545700
    Обычные слухи...
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    Islam0500
    1436548569
    А Де Хеа?
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    Venezuela
    1436550778
    Вот наркоманы, поменяли Касильяса на Касилью.))
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    yudin_duda
    1436551996
    А как же Давидка, неужели подкаблучник мешку больше не нужен?((
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    Ruslan3132
    1436559419
    зачем он?
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    Павлюченко 13
    1436585064
    Это ужасно...
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    Galaxy real way
    1436596884
    Удачи Касилье!
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    Рауль Мадрид
    1436600923
    Источник: AS и этим все сказано
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    Manek
    1436691828
    Бред какой то! а че с Де Хея ?
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    ologreds
    1694997636
    numo435309
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