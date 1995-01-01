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    Вратаря «Лидса» Касилью могут дисквалифицировать на 12 матчей за расистские оскорбления

    Голкипер «Лидса» Кико Касилья оскорбил на расистской почве форварда «Чарльтона» Джонатана Леко в матче девятого тура Чемпионшипа (1:0 – победа лондонцев). Вина испанца уже установлена, ему грозит дисквалификация на срок от восьми до 12 встреч, пишет The Sun.

    Решение по инциденту будет принято в среду, 6 ноября. Если Касилью дисквалифицируют на 12 игр, то он вернется на поле только в январе.

    • Испанец перешел в «Лидс» зимой из мадридского «Реала».
    • В текущем сезоне Касилья провел 14 матчей, пропустил восемь голов.
    • «Лидс» в Чемпионшипе идет на третьем месте.

    Источник: The Sun

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