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  • Вратаря «Лидса» Касилью могут дисквалифицировать на 12 матчей за расистские оскорбления

Вратаря «Лидса» Касилью могут дисквалифицировать на 12 матчей за расистские оскорбления

2 ноября 2019, 13:47

Голкипер «Лидса» Кико Касилья оскорбил на расистской почве форварда «Чарльтона» Джонатана Леко в матче девятого тура Чемпионшипа (1:0 – победа лондонцев). Вина испанца уже установлена, ему грозит дисквалификация на срок от восьми до 12 встреч, пишет The Sun.

Решение по инциденту будет принято в среду, 6 ноября. Если Касилью дисквалифицируют на 12 игр, то он вернется на поле только в январе.

  • Испанец перешел в «Лидс» зимой из мадридского «Реала».
  • В текущем сезоне Касилья провел 14 матчей, пропустил восемь голов.
  • «Лидс» в Чемпионшипе идет на третьем месте.

Источник: The Sun
Англия. Чемпионшип Испания. Примера Лидс Касилья Кико
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