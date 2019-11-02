Вратаря «Лидса» Касилью могут дисквалифицировать на 12 матчей за расистские оскорбления

Голкипер «Лидса» Кико Касилья оскорбил на расистской почве форварда «Чарльтона» Джонатана Леко в матче девятого тура Чемпионшипа (1:0 – победа лондонцев). Вина испанца уже установлена, ему грозит дисквалификация на срок от восьми до 12 встреч, пишет The Sun.

Решение по инциденту будет принято в среду, 6 ноября. Если Касилью дисквалифицируют на 12 игр, то он вернется на поле только в январе.