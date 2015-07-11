«Эспаньол» отклонил предложение «Реала» по Касилье

Президент «Эспаньола» Жоан Коллет сообщил, что клуб отказался продавать «Реалу» голкипера Кико Касилью. «Сливочные» владеют 50% прав на игрока и рассчитывали выкупить оставшуюся половину за 4 млн евро, но в каталонском клубе хотят получить не менее 6 млн евро и одного игрока «Реала» в аренду.»

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«На данный момент мы не ведeм переговоры с «Реалом» и отклонили предложение»,-приводит слова Коллета официальный «твиттер» «Эспаньола».