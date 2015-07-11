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    «Эспаньол» отклонил предложение «Реала» по Касилье

    Президент «Эспаньола» Жоан Коллет сообщил, что клуб отказался продавать «Реалу» голкипера Кико Касилью. «Сливочные» владеют 50% прав на игрока и рассчитывали выкупить оставшуюся половину за 4 млн евро, но в каталонском клубе хотят получить не менее 6 млн евро и одного игрока «Реала» в аренду.»

    «На данный момент мы не ведeм переговоры с «Реалом» и отклонили предложение»,-приводит слова Коллета официальный «твиттер» «Эспаньола».

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    Источник: Чемпионат.ком

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    11.07.2015 16:15
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    Комментарии (22)
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    Hardwell
    1436625479
    Одного \"настоящую легенду\" Касильяса продают, а другого,совсем другого покупать хотят...\"Хорошая\" трансферная политика.
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    bestolochch
    1436625818
    Потолкаются, и договорятся
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    Павлюченко 13
    1436627654
    Лучше бы Касильяса в команде оставили и все!
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    урфинДжо
    1436627916
    норм. торгуются)
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    dimagas1
    1436628633
    Хотят больше значит.
    Ответить
    -Дигорец-
    1436631605
    Кукиш им,а не Кико)
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    Пластун
    1436633381
    В это дно не один стоящий игрок не хочет переходить)))) Давно уже надо расформировать и запретить этот розово-маргариновый позор футбола.
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    Deuced
    1436634511
    кто нить обьясните почему он также не может за Реал выступать как щас играет за Эспаньол ? они же владеют 50 процентами прав или это только с продажи последующей просто половина суммы им уходит но ведь есть же вероятность что Касилья до конца карьеры решит не уходить
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    nahan
    1436704586
    Имеют право.
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    ologreds
    1694997631
    numo435398
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