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  • Экс-вратарь «Реала» Касилья получил восьмиматчевую дисквалификацию в Чемпионшипе за расизм

Экс-вратарь «Реала» Касилья получил восьмиматчевую дисквалификацию в Чемпионшипе за расизм

28 февраля 2020, 23:53
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Голкипер «Лидса» Кико Касилья наказан за оскорбление на расовой почве форварда «Чарльтона» Джонатана Леко.

  • Инцидент произошел в сентябре прошлого года.
  • Футбольная ассоциация Англии вела расследование произошедшего с ноября.
  • Привлекались специалисты по чтению по губам, а также переводчики.

Как сообщает Sky Sports, Касилья получил дисквалификацию на восемь матчей и штраф в размере 60 тысяч фунтов.

Таким образом, экс-вратарь «Реала» сможет выйти на поле не раньше середины апреля.

Источник: Sky Sports
Англия. Чемпионшип Лидс Касилья Кико
Комментарии (1)
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Черкизовский Кот
1586093264
Что-то не припомню в футболе ни одного случая, когда за расизм наказывали темнокожих игроков. А ведь расизм может проявляться и с их стороны.
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