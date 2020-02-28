Экс-вратарь «Реала» Касилья получил восьмиматчевую дисквалификацию в Чемпионшипе за расизм

Голкипер «Лидса» Кико Касилья наказан за оскорбление на расовой почве форварда «Чарльтона» Джонатана Леко.
- Инцидент произошел в сентябре прошлого года.
- Футбольная ассоциация Англии вела расследование произошедшего с ноября.
- Привлекались специалисты по чтению по губам, а также переводчики.
Как сообщает Sky Sports, Касилья получил дисквалификацию на восемь матчей и штраф в размере 60 тысяч фунтов.
Таким образом, экс-вратарь «Реала» сможет выйти на поле не раньше середины апреля.
Источник: Sky Sports