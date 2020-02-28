Экс-вратарь «Реала» Касилья получил восьмиматчевую дисквалификацию в Чемпионшипе за расизм

Голкипер «Лидса» Кико Касилья наказан за оскорбление на расовой почве форварда «Чарльтона» Джонатана Леко.

Инцидент произошел в сентябре прошлого года.

Футбольная ассоциация Англии вела расследование произошедшего с ноября.

Привлекались специалисты по чтению по губам, а также переводчики.

Как сообщает Sky Sports, Касилья получил дисквалификацию на восемь матчей и штраф в размере 60 тысяч фунтов.

Таким образом, экс-вратарь «Реала» сможет выйти на поле не раньше середины апреля.