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    • Кейлор Навас: «Конкуренция – это хорошо. Касилья – отличный голкипер»

    Кейлор Навас: «Конкуренция – это хорошо. Касилья – отличный голкипер»

    Вратарь мадридского «Реала» Кейлор Навас прокомментировал уход легенды клуба – голкипера Икера Касильяса. А также высказал свое мнение по поводу приезда в «Мадрид» нового конкурента в лице Кико Касильи.

    «Уход Касильяса – это решение, которое следует уважать. Решение, которое он принял. Мы все желаем Касильясу наилучшего. Надеюсь, он сможет чувствовать себя счастливым в «Порту» и получать удовольствие от футбола. Что касается Касильи, это отличный голкипер. Если «Реал» обратил на него внимание, значит, он в отменной форме. Конкуренция – это хорошо, я всегда так говорил. Кто бы ни приходил в «Реал», это происходит потому, что уровень футболиста высок. Мы будем сражаться за место в составе, но относиться к партнерам с уважением. Буду ли рассматривать возможность уйти из «Реала» в случае появления Де Хеа? Я могу рассуждать только о настоящем. Хочу работать, бороться и завоевать место в составе. Это самое важное», – сказал Навас.

    Все трансферы испанской Примеры вы можете отслеживать с помощью обновляемой трансферной таблицы

    Источник: AS

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    18.07.2015 17:52
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    Комментарии (21)
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    рус фан
    1437234991
    Вот точно помню как болелы разных клубов и особенно одной каталонской командочки писали на соккере что Навас загубил карьеру себе перейдя в Реал и теперь мы видим что целый сезон будет основным со всеми вытекающими возможностями. Касилья нормально для замены Навасу на время если что.
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    alboro
    1437236125
    ок
    Ответить
    No problem
    1437236881
    Всегда нравился его настрой психологический силен. Теперь флаг ему в руки, и поменьше ляпов. Надеемся потянет
    Ответить
    Мишель Каппель
    1437240942
    Молодец, Кейлор. Всё-таки именно костариканец станет основным вратарём в этом сезоне у Реала. НО возможен вариант и с разделение игрового времени: Лига Чемпионов и кубок за одним, чемпионат-для другого вратаря.
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    MrVanes-Zenit
    1437247916
    Кейлору только удачи в будущем сезоне, очень хочется, чтобы заиграл и стал первым номером в Реале
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    Red-green-Hooligans
    1437254333
    Что Навас, что Касилья оба хорошие вратари, но не ровня Касу, а слова про \"он сам ушел\" ну совсем уж комичны)
    Ответить
    Planet Georgia
    1437293743
    Навас может отлично заиграть за Реал!
    Ответить
    Planet Georgia
    1437293897
    Бенитес: Бэйл может стать плеймейкером «Реала» Главный тренер мадридского «Реала» Рафаэль Бенитес высказался относительно позиции на поле валлийского футболиста сливочных Гарета Бэйла. В товарищеском матче с «Ромой» в Мельбурне он играл на позиции центрального атакующего полузащитника и Бенитес остался доволен его игрой. «Позиция 10-го номера для Бэйла? Это идея, неплохой вариант. Он может играть на разных позициях в атакующей тройке. Плеймейкер — одна из опций, и она мне нравится, если, конечно, у него всё получится хорошо», — приводит слова Бенитеса портал Goal. В минувшем сезоне Бэйл забил 13 мячей и отдал 9 голевых передач за «Реал» в 31 матче испанской Примеры. Источник: «Чемпионат»
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    nahan
    1437316601
    Почувствовал, что может стать основным...
    Ответить
    ologreds
    1694997591
    numo436013
    Ответить
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