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    Кейлор Навас: «Хочу быть основным голкипером в «Реале»

    Голкипер «Реала» Кейлор Навас не намерен покидать команду в летнее трансферное окно. Он хочет конкурировать с Кико Касильей за место первого номера.

    «Мы с Касильей будем конкурировать, но с уважением друг к другу. Моя задача – бороться за место в команде, так как я хочу быть основным вратарем. У меня пять лет по контракту, и я очень счастлив в «Реале» – поведал Навас.

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    Источник: Football

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    19.07.2015 18:39
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    Комментарии (38)
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    sir_Alex
    1437325779
    За неимением другого воротчика будет первым номером
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    makerdream
    1437326312
    Зенит: Хочу быть Барселоной и регулярно выходить в полуфинал...
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    киэнджин
    1437327224
    КАТАЛОНИЯ ТОКА ЗА СРЕАЛЬСКОГО ГОЛКИПЕРА..!!ОН ВЕЛИКИЙ ГОЛКИПЕР И ОБЯЗАН БЫТЬ В ОСНОВЕ НА РАДОСТЬ КАТАЛОНСКИМ ТРИБУНАМ..
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    alik4
    1437329178
    заслужи и будеш основным
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    112910415
    1437329701
    карты сложились удачно
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    DANTE 007
    1437331304
    Какая разница какая щель будет стоять в воротах опущенного клуба риал. Все равно в эту щель будут кончать все кому не лень!!!
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    Metz57100
    1437335562
    Возможно всё таки будет!
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    Ruslan3132
    1437338328
    ДДХ придет если Навас свалит сразу, 100%
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    alessios1990
    1437367612
    Похвальное желание, Кейлор! Надеюсь, что в новом сезоне ты будешь регулярно играть у Рафы) Удачи тебе и надежной игры в воротах мадридского Реала!
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    ologreds
    1694997586
    numo436085
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