Кейлор Навас: «Хочу быть основным голкипером в «Реале»

Голкипер «Реала» Кейлор Навас не намерен покидать команду в летнее трансферное окно. Он хочет конкурировать с Кико Касильей за место первого номера.



«Мы с Касильей будем конкурировать, но с уважением друг к другу. Моя задача – бороться за место в команде, так как я хочу быть основным вратарем. У меня пять лет по контракту, и я очень счастлив в «Реале» – поведал Навас.



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