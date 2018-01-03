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    Роналду хочет, чтобы «Реал» обновил вратарскую линию

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду обратился к руководству мадридского клуба с требованием обновить вратарскую линию.

    Португалец считает, что голкиперы Кейлор Навас и Кико Касилья недостаточно соответствуют уровню сливочных, и хочет видеть в команде более сильных вратарей.

    Ранее сообщалось, что Навас может продолжить карьеру в «Манчестер Сити».

    Источник: Diario Gol

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    03.01.2018 21:24
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +93

      ПИКЕ БАРСЕЛОНА 4 января 2018, 14:06

      Рон просто начал подражать Месси и в этом,когда узнал,что Месси рулит и руководством.Месси это делает искренне,чтобы всем было хорошо а этот для собственного пиара

      0
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 4 января 2018, 01:39

      И это говорит чел, который в чужие ворота голы перестал забивать.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +33005

      Olanare99 4 января 2018, 00:59

      Ну это уже некрасиво по отношению к Навасу...

      1
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      Рейтинг: +548

      kupryaev 4 января 2018, 00:52

      Поздновато) Габулов уже в Брюгге)

      3
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 4 января 2018, 00:34

      А вратари Реала предпочитают обновить нападающую линию, да и защитную тоже!

      0
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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 3 января 2018, 22:49

      О началось. Ты тренер? Менеджер? Директор? Играй молча. А то того хочет, этого не хочет, этого купи, этого продай. Охренел.

      2
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 3 января 2018, 22:37

      Пришёл и заявление написал что ли? Хрень какая-то. Клуб уже больше года ведёт переговоры с Де Хеа, контактировал с Куртуа, причём здесь Роналду. Чья-то интрига...

      3
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      Рейтинг: +1742

      Alex Y 3 января 2018, 22:27

      Скоро сам попросят уйти годы идут

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 3 января 2018, 22:20

      Слыш, ты забиваешь в ла лиге этого сезона чуть чуть больше чем навас, так что молчи пока тебя не обновили,да и всю тройку ББС. Считает он. Забивайте больше чем будете пропускать и все будет ок. А то сраному бетису не можете гол закинуть

      2
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      Рейтинг: +147

      Georg 07 rus 3 января 2018, 21:58

      Да Де Хеа они возьмут!

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