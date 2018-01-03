Роналду хочет, чтобы «Реал» обновил вратарскую линию

Рон просто начал подражать Месси и в этом,когда узнал,что Месси рулит и руководством.Месси это делает искренне,чтобы всем было хорошо а этот для собственного пиара
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду обратился к руководству мадридского клуба с требованием обновить вратарскую линию.
Португалец считает, что голкиперы Кейлор Навас и Кико Касилья недостаточно соответствуют уровню сливочных, и хочет видеть в команде более сильных вратарей.
Ранее сообщалось, что Навас может продолжить карьеру в «Манчестер Сити».