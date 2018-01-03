Роналду хочет, чтобы «Реал» обновил вратарскую линию

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду обратился к руководству мадридского клуба с требованием обновить вратарскую линию.

Португалец считает, что голкиперы Кейлор Навас и Кико Касилья недостаточно соответствуют уровню сливочных, и хочет видеть в команде более сильных вратарей.

Ранее сообщалось, что Навас может продолжить карьеру в «Манчестер Сити».