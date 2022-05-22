Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Виллем Янссен - статистика

Завершил карьеру
4 июля 1986 (40)
#14 | Полузащитник
186 см | 81 кг
Нидерланды
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Утрехт
27
3
0
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Голландия. Эредивизие, 1/2 финала
Витесс
3 : 0
22.05.2022
Утрехт
1' - 120'
Голландия. Эредивизие, 1/2 финала
Утрехт
3 : 1
19.05.2022
Витесс
1' - 90'
3'
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Виллем II
3 : 0
15.05.2022
Утрехт
1' - 68'
Голландия. Эредивизие, 33 тур
Утрехт
2 : 2
11.05.2022
АЗ Алкмаар
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 1
07.05.2022
Утрехт
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 31 тур
Утрехт
1 : 0
29.04.2022
НЕК
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 30 тур
Фейеноорд
2 : 1
24.04.2022
Утрехт
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 29 тур
Утрехт
1 : 1
09.04.2022
Фортуна
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 28 тур
РКС Ваалвейк
1 : 1
02.04.2022
Утрехт
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 27 тур
Утрехт
1 : 3
20.03.2022
Гронинген
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 26 тур
Утрехт
0 : 1
13.03.2022
ПСВ
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 25 тур
Гоу Эхед Иглс
1 : 1
05.03.2022
Утрехт
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 24 тур
Херенвен
1 : 2
27.02.2022
Утрехт
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 23 тур
Утрехт
1 : 1
20.02.2022
Витесс
77' - 90'
Голландия. Эредивизие, 22 тур
Хераклес
1 : 0
11.02.2022
Утрехт
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 21 тур
Утрехт
3 : 2
05.02.2022
Камбур
1' - 90'
43'
Голландия. Эредивизие, 20 тур
Спарта
0 : 3
23.01.2022
Утрехт
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 19 тур
Утрехт
0 : 3
16.01.2022
Аякс
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 17 тур
Фортуна
2 : 2
18.12.2021
Утрехт
1' - 90'
84'
Голландия. Эредивизие, 16 тур
Утрехт
0 : 0
11.12.2021
Гоу Эхед Иглс
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 15 тур
ПСВ
4 : 1
04.12.2021
Утрехт
74' - 90'
Голландия. Эредивизие, 14 тур
Утрехт
1 : 0
28.11.2021
Хераклес
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 13 тур
Камбур
2 : 1
21.11.2021
Утрехт
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 12 тур
Витесс
2 : 1
07.11.2021
Утрехт
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 11 тур
Утрехт
5 : 1
31.10.2021
Виллем II
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
2 : 1
23.10.2021
Херенвен
1' - 90'
23'
Голландия. Эредивизие, 9 тур
АЗ Алкмаар
5 : 1
17.10.2021
Утрехт
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 8 тур
Аякс
0 : 1
03.10.2021
Утрехт
1' - 80'
Голландия. Эредивизие, 7 тур
Утрехт
5 : 1
25.09.2021
Зволле
1' - 90'
86'
Голландия. Эредивизие, 6 тур
НЕК
0 : 3
22.09.2021
Утрехт
84' - 90'
Голландия. Эредивизие, 5 тур
Утрехт
2 : 2
18.09.2021
РКС Ваалвейк
1' - 46'
27'
Голландия. Эредивизие, 4 тур
Твенте
1 : 0
11.09.2021
Утрехт
1' - 90'
51'
Голландия. Эредивизие, 3 тур
Утрехт
3 : 1
29.08.2021
Фейеноорд
1' - 90'
45'
Голландия. Эредивизие, 2 тур
Гронинген
0 : 0
21.08.2021
Утрехт
1' - 90'
88'
Голландия. Эредивизие, 1 тур
Утрехт
4 : 0
15.08.2021
Спарта
1' - 90'
Главные новости
Слуцкий ответил, кто из россиян следующим уедет в Европу
18:24
В «Барселоне» рассказали о планах насчет Месси
17:48
Батракова уличили в большой ошибке в «Галатасарае»
17:27
2
Агент Головина назвал страну, откуда есть конкретное предложение по игроку
17:18
Испанские клубы могут увести Карседо из «Спартака»
16:29
13
Инсайды Аршавина по Головину, которого хочет купить «Спартак»
16:18
2
Тренер «ПСЖ» лишил Сафонова статуса неприкасаемого
15:48
2
Николич впервые объяснил внезапный уход из ЦСКА, обвинив клуб в непрофессионализме
15:13
4
Дзюба может получить должность в РФС или РПЛ
14:22
8
Карпина осудили за вызов Батракова в сборную России
14:14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+