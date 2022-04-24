Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фейеноорд - Утрехт
Фейеноорд - Утрехт: обзор матча 24 апреля 2022
Фейеноорд
24.04.2022, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 30 тур
2 : 1
Завершен
Утрехт
48'
М. ван дер Хоорн (АГ)
90+6'
Л. Синистерра
64'
С. ван де Стрек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фейеноорд - Утрехт
Желтая карточка
Л. Синистерра
90'
+7
ГОЛ! 2:1!
Л. Синистерра
90'
+6
Замена
К. Бассетт
️️️️
Б. Линссен
84'
76'
Замена
Й. ван Овереем
️️️️
К. Тимбер
73'
Замена
Т. Сент-Джаго
️️️️
Х. тер Авест
73'
Замена
М. Силла
️️️️
П. Альмквист
Замена
П. Валемарк
️️️️
Р. Нелсон
71'
Замена
М. Хольмгрен-Педерсен
️️️️
М. Сенеси
66'
64'
ГОЛ! 1:1!
С. ван де Стрек
Пас отдал
О. Буссаид
62'
Замена
D. Warmerdam
️️️️
Д. ван дер Куст
58'
Желтая карточка
Х. тер Авест
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
М. ван дер Хоорн
48'
46'
Замена
О. Буссаид
️️️️
А. Дувикас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
1
Офир Марсиано
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
17
Луис Синистерра
ЛВ
14
Фредрик Эушнес
ОП
6
Оркун Кекчю
ЦП
17
Рис Нелсон
ПВ
30
Брайан Линссен
ЦФ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Утрехт
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
5
Джевенсио ван дер Куст
ЦЗ
14
Виллем Янссен
ЦП
23
Кинтен Тимбер
ЦП
6
Адам Махер
ЦП
86
Симон Густафсон
ЦП
1
Фабиан де Кейзер
ЦФ
11
Понтус Альмквист
ЦФ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
22
Сандер ван де Стрек
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Фейеноорд
77
Валентин Кожокару
ВР
1
Тейс Янсен
ВР
3
Филиппе Сандлер
ЦЗ
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
17
Коул Бассетт
ЦП
10
Патрик Валемарк
ПВ
52
Delano Ladan
ЦФ
Утрехт
33
Кевин Гаделла
ВР
49
Отман Буссаид
ЛВ
19
Рокко Роберт Шеин
ЦП
8
Йорис ван Овереем
ЦП
1
Эрик Эльшлегель
ЦФ
4
Django Warmerdam
ЦФ
33
Томми Сент-Джаго
ЦФ
13
Рубен Клюйверт
ЦФ
7
Ремко Балк
ЦФ
7
Мусса Силла
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Марсиано
3
Маласья
18
Траунер
5
Сенеси
2
Гертрейда
14
Эушнес
6
Кекчю
17
Синистерра
17
Нелсон
9
Дессер
30
Линссен
3-4-4
5
тер Авест
3
ван дер Хоорн
5
ван дер Куст
23
Тимбер
6
Махер
86
Густафсон
14
Янссен
22
ван де Стрек
9
Дувикас
11
Альмквист
1
де Кейзер
5
Сенеси
27
Хольмгрен-Педерсен
27
Хольмгрен-Педерсен
5
Сенеси
30
Линссен
17
Бассетт
17
Бассетт
30
Линссен
17
Нелсон
10
Валемарк
10
Валемарк
17
Нелсон
23
Тимбер
8
ван Овереем
8
ван Овереем
23
Тимбер
9
Дувикас
49
Буссаид
49
Буссаид
9
Дувикас
5
ван дер Куст
4
4
5
ван дер Куст
5
тер Авест
33
Сент-Джаго
33
Сент-Джаго
5
тер Авест
11
Альмквист
7
Силла
7
Силла
11
Альмквист
Остались в запасе
Фейеноорд
Утрехт
77
Валентин Кожокару
ВР
1
Тейс Янсен
ВР
3
Филиппе Сандлер
ЦЗ
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
52
Delano Ladan
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
33
Кевин Гаделла
ВР
19
Рокко Роберт Шеин
ЦП
1
Эрик Эльшлегель
ЦФ
13
Рубен Клюйверт
ЦФ
7
Ремко Балк
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Остались в запасе
77
Валентин Кожокару
ВР
1
Тейс Янсен
ВР
3
Филиппе Сандлер
ЦЗ
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
52
Delano Ladan
ЦФ
Остались в запасе
33
Кевин Гаделла
ВР
19
Рокко Роберт Шеин
ЦП
1
Эрик Эльшлегель
ЦФ
13
Рубен Клюйверт
ЦФ
7
Ремко Балк
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Рене Хак
Статистика матча Фейеноорд - Утрехт
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Информация о матче
Стадион:
Де Кейп
Новости команд
Все
Фейеноорд
Утрехт
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
01:00
1
«Фейеноорд» – «Порту»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
Вчера, 21:50
«Фейеноорд» – «Порту» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Фейеноорда» и «Порту» на победу в матче 5-го тура
23 ноября
Эредивизи: шансы «Фейеноорда» и «Эксельсиора» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
01:00
1
«Фейеноорд» – «Порту»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
Вчера, 21:50
«Фейеноорд» – «Порту» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Фейеноорда» и «Порту» на победу в матче 5-го тура
23 ноября
Эредивизи: шансы «Фейеноорда» и «Эксельсиора» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
«Твенте» – «Утрехт»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
17 октября
«Утрехт» – «Виллем II»: кто победит в матче 8 тура Эредивизи 2026/2027
10 октября
«Фейеноорд» – «Утрехт»: кто победит в матче 7-го тура Эредивизи 2026/2027
19 сентября
«Утрехт» – «ПСВ»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
29 августа
«Спарта» – «Утрехт»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
21 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+