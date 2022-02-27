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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Херенвен - Утрехт
Херенвен - Утрехт: обзор матча 27 февраля 2022
Херенвен
27.02.2022, воскресенье, 22:00
Голландия. Эредивизие, 24 тур
1 : 2
Завершен
Утрехт
80'
С. ван Хойдонк (П)
58'
Б. Рамселар
69'
М. ван дер Хоорн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Херенвен - Утрехт
90'
+1
Желтая карточка
С. ван де Стрек
87'
Замена
Р. Балк
️️️️
Б. Рамселар
87'
Замена
А. Дувикас
️️️️
Х. Верман
ГОЛ с пенальти! 1:2!
С. ван Хойдонк
80'
79'
Желтая карточка
М. ван дер Хоорн
Замена
А. Тахири
️️️️
Н. Мадсен
72'
69'
ГОЛ! 0:2!
М. ван дер Хоорн
Пас отдал
А. Махер
Замена
А. Мусаба
️️️️
С. Де Йонг
66'
58'
ГОЛ! 0:1!
Б. Рамселар
Пас отдал
К. Тимбер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Херенвен
22
Erwin Mulder
ВР
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
27
Милан ван Эвейк
ПЗ
24
Николас Мадсен
ЦП
6
Сим Де Йонг
ЦП
22
Sven van Beek
ЦФ
19
Том Хайе
ЦФ
7
Тибор Халилович
ЦФ
9
Амин Сарр
ЦФ
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Утрехт
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
23
Барт Рамселар
ЦП
6
Адам Махер
ЦП
23
Кинтен Тимбер
ЦП
7
Мусса Силла
ЦФ
9
Хенк Верман
ЦФ
22
Сандер ван де Стрек
ЦФ
4
Django Warmerdam
ЦФ
1
Фабиан де Кейзер
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Херенвен
24
Рами Каиб
ЛЗ
10
Филип Стеванович
ЦП
20
Hamdi Akujobi
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
49
Антони Мусаба
ПВ
4
Nick Bakker
ЦФ
8
Анас Тахири
ЦФ
6
Сиб ван Оттеле
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
26
Arjen Van Der Heide
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
19
Jan Ras
ЦФ
Утрехт
33
Кевин Гаделла
ВР
5
Джевенсио ван дер Куст
ЦЗ
49
Отман Буссаид
ЛВ
14
Виллем Янссен
ЦП
86
Симон Густафсон
ЦП
8
Йорис ван Овереем
ЦП
1
Эрик Эльшлегель
ЦФ
33
Томми Сент-Джаго
ЦФ
7
Ремко Балк
ЦФ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
37
Mohamed Mallahi
ЦФ
3-2-5
22
5
Дрешевич
5
27
ван Эвейк
24
Мадсен
6
Де Йонг
19
Хайе
17
ван Хойдонк
9
Сарр
7
Халилович
22
3-3-5
5
тер Авест
3
ван дер Хоорн
2
ван дер Маарел
23
Рамселар
6
Махер
23
Тимбер
7
Силла
1
де Кейзер
4
22
ван де Стрек
9
Верман
6
Де Йонг
49
Мусаба
49
Мусаба
6
Де Йонг
24
Мадсен
8
Тахири
8
Тахири
24
Мадсен
23
Рамселар
7
Балк
7
Балк
23
Рамселар
9
Верман
9
Дувикас
9
Дувикас
9
Верман
Остались в запасе
Херенвен
Утрехт
24
Рами Каиб
ЛЗ
10
Филип Стеванович
ЦП
20
Hamdi Akujobi
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
4
Nick Bakker
ЦФ
6
Сиб ван Оттеле
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
26
Arjen Van Der Heide
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
19
Jan Ras
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
33
Кевин Гаделла
ВР
5
Джевенсио ван дер Куст
ЦЗ
14
Виллем Янссен
ЦП
86
Симон Густафсон
ЦП
8
Йорис ван Овереем
ЦП
49
Отман Буссаид
ЛВ
1
Эрик Эльшлегель
ЦФ
33
Томми Сент-Джаго
ЦФ
37
Mohamed Mallahi
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Остались в запасе
24
Рами Каиб
ЛЗ
10
Филип Стеванович
ЦП
20
Hamdi Akujobi
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
4
Nick Bakker
ЦФ
6
Сиб ван Оттеле
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
26
Arjen Van Der Heide
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
19
Jan Ras
ЦФ
Остались в запасе
33
Кевин Гаделла
ВР
5
Джевенсио ван дер Куст
ЦЗ
14
Виллем Янссен
ЦП
86
Симон Густафсон
ЦП
8
Йорис ван Овереем
ЦП
49
Отман Буссаид
ЛВ
1
Эрик Эльшлегель
ЦФ
33
Томми Сент-Джаго
ЦФ
37
Mohamed Mallahi
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Главный тренер
Рене Хак
Статистика матча Херенвен - Утрехт
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Информация о матче
Стадион:
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