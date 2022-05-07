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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Зволле - Утрехт
Зволле - Утрехт: обзор матча 07 мая 2022
Зволле
07.05.2022, суббота, 21:00
Голландия. Эредивизие, 32 тур
1 : 1
Завершен
Утрехт
74'
Д. Редан
29'
Х. тер Авест
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зволле - Утрехт
84'
Замена
П. Альмквист
️️️️
М. Силла
84'
Замена
Х. Верман
️️️️
А. Дувикас
76'
Замена
О. Буссаид
️️️️
К. Тимбер
ГОЛ! 1:1!
Д. Редан
Пас отдал
П. Клемент
74'
Замена
С. Тедич
️️️️
C. Landu
66'
45'
+5
Замена
Э. Эльшлегель
️️️️
Ф. де Кейзер
29'
ГОЛ! 0:1!
Х. тер Авест
Пас отдал
А. Махер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зволле
31
Константинос Лампру
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
3
Юта Накаяма
ЦЗ
33
Джаван Андерсон
ПЗ
20
Томас ван дер Белт
ОП
12
Chardi Landu
ЦП
10
Дишон Редан
ЦФ
9
Джерване Кастанер
ЦФ
3
Кеннет Пал
ЦФ
24
Пелле Клемент
ЦФ
2
Bram Van Polen
ЦФ
Главный тренер
Берт Контерман
Утрехт
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
5
Джевенсио ван дер Куст
ЦЗ
6
Адам Махер
ЦП
86
Симон Густафсон
ЦП
23
Кинтен Тимбер
ЦП
14
Виллем Янссен
ЦП
1
Фабиан де Кейзер
ЦФ
22
Сандер ван де Стрек
ЦФ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
7
Мусса Силла
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Зволле
1
Jasper Schendelaar
ВР
32
Elikia Mbinga
ЦП
3
Томас Белен
ЦП
13
Рико Штридер
ЦП
9
Лука Аджич
ЦП
31
Саи ван Вермескеркен
ЦФ
0
M. van der Werff
ЦФ
33
Рав ван ден Берг
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
9
Слободан Тедич
ЦФ
23
Eliano Reijnders
ЦФ
Утрехт
92
Артур Загре
ЛЗ
3
Рик Мейсен
ЦЗ
49
Отман Буссаид
ЛВ
8
Йорис ван Овереем
ЦП
19
Рокко Роберт Шеин
ЦП
1
Эрик Эльшлегель
ЦФ
9
Хенк Верман
ЦФ
1
Тиймен Ниджуис
ЦФ
13
Рубен Клюйверт
ЦФ
4
Django Warmerdam
ЦФ
7
Ремко Балк
ЦФ
11
Понтус Альмквист
ЦФ
3-1-1-5
31
Лампру
34
де Вит
3
Накаяма
33
Андерсон
20
ван дер Белт
12
9
Кастанер
2
24
Клемент
3
Пал
10
Редан
3-4-4
5
тер Авест
3
ван дер Хоорн
5
ван дер Куст
86
Густафсон
23
Тимбер
14
Янссен
6
Махер
7
Силла
9
Дувикас
22
ван де Стрек
1
де Кейзер
12
9
Тедич
9
Тедич
12
23
Тимбер
49
Буссаид
49
Буссаид
23
Тимбер
1
де Кейзер
1
Эльшлегель
1
Эльшлегель
1
де Кейзер
9
Дувикас
9
Верман
9
Верман
9
Дувикас
7
Силла
11
Альмквист
11
Альмквист
7
Силла
Остались в запасе
Зволле
Утрехт
1
Jasper Schendelaar
ВР
32
Elikia Mbinga
ЦП
3
Томас Белен
ЦП
13
Рико Штридер
ЦП
9
Лука Аджич
ЦП
31
Саи ван Вермескеркен
ЦФ
0
M. van der Werff
ЦФ
33
Рав ван ден Берг
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
23
Eliano Reijnders
ЦФ
Главный тренер
Берт Контерман
92
Артур Загре
ЛЗ
3
Рик Мейсен
ЦЗ
8
Йорис ван Овереем
ЦП
19
Рокко Роберт Шеин
ЦП
1
Тиймен Ниджуис
ЦФ
13
Рубен Клюйверт
ЦФ
4
Django Warmerdam
ЦФ
7
Ремко Балк
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Остались в запасе
1
Jasper Schendelaar
ВР
32
Elikia Mbinga
ЦП
3
Томас Белен
ЦП
13
Рико Штридер
ЦП
9
Лука Аджич
ЦП
31
Саи ван Вермескеркен
ЦФ
0
M. van der Werff
ЦФ
33
Рав ван ден Берг
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
23
Eliano Reijnders
ЦФ
Остались в запасе
92
Артур Загре
ЛЗ
3
Рик Мейсен
ЦЗ
8
Йорис ван Овереем
ЦП
19
Рокко Роберт Шеин
ЦП
1
Тиймен Ниджуис
ЦФ
13
Рубен Клюйверт
ЦФ
4
Django Warmerdam
ЦФ
7
Ремко Балк
ЦФ
Главный тренер
Берт Контерман
Главный тренер
Рене Хак
Статистика матча Зволле - Утрехт
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Телстар
1 : 3
21.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Информация о матче
Стадион:
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