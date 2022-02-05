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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Утрехт - Камбур
Утрехт - Камбур: обзор матча 05 февраля 2022
Утрехт
05.02.2022, суббота, 18:30
Голландия. Эредивизие, 21 тур
3 : 2
Завершен
Камбур
33'
А. Дувикас
38'
А. Дувикас
64'
Х. Верман
8'
E. Schouten
12'
E. Schouten
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Утрехт - Камбур
Замена
М. Силла
️️️️
А. Дувикас
83'
83'
Замена
Т. Бур
️️️️
Д. Якобс
83'
Замена
Т. Киш
️️️️
П. Йостен
77'
Замена
Д. Самбисса
️️️️
Р. Маулун
Замена
Й. ван Овереем
️️️️
К. Тимбер
73'
Замена
Б. Рамселар
️️️️
М. Махи
72'
66'
Замена
М. Брей
️️️️
И. Каллон
66'
Замена
J. ter Heide
️️️️
М. Тол
ГОЛ! 3:2!
Х. Верман
Пас отдал
А. Дувикас
64'
Желтая карточка
М. ван дер Маарел
60'
45'
+1
Замена
К. МакИнтош
️️️️
М. Худемакерс
Желтая карточка
В. Янссен
43'
43'
Желтая карточка
Р. Ульдрикис
ГОЛ! 2:2!
А. Дувикас
Пас отдал
М. Махи
38'
ГОЛ! 1:2!
А. Дувикас
Пас отдал
М. Махи
33'
Замена
Х. Верман
️️️️
М. ван дер Хоорн
30'
21'
Желтая карточка
Р. Маулун
12'
ГОЛ! 0:2!
E. Schouten
Пас отдал
М. Худемакерс
8'
ГОЛ! 0:1!
E. Schouten
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Утрехт
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
49
Отман Буссаид
ЛВ
14
Виллем Янссен
ЦП
86
Симон Густафсон
ЦП
6
Адам Махер
ЦП
23
Кинтен Тимбер
ЦП
10
Мимун Махи
ЦП
4
Django Warmerdam
ЦФ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
1
Фабиан де Кейзер
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Камбур
1
Сонни Стевенс
ВР
24
Алекс Бангура
ЛЗ
5
Доке Шмидт
ЦЗ
3
Марко Тол
ЦЗ
4
Erik Schouten
ЦЗ
4
Мес Худемакерс
ЦП
23
Джейми Якобс
ЦП
10
Робин Маулун
ЦП
17
Патрик Йостен
ЦФ
47
Исса Каллон
ЦФ
17
Робертс Ульдрикис
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
Утрехт
3
Рик Мейсен
ЦЗ
5
Джевенсио ван дер Куст
ЦЗ
8
Йорис ван Овереем
ЦП
23
Барт Рамселар
ЦП
1
Тиймен Ниджуис
ЦФ
7
Ремко Балк
ЦФ
7
Мусса Силла
ЦФ
9
Хенк Верман
ЦФ
1
Эрик Эльшлегель
ЦФ
Камбур
12
Pieter Bos
ВР
23
Брет Миннема
ВР
3
Келвин МакИнтош
ЦЗ
2
Jasper ter Heide
ЦЗ
14
Майкл Брей
ЛВ
7
Тамаш Киш
ЛВ
18
Секу Силла
ЦП
7
Давид Самбисса
ЦП
22
Йондли ван дер Мер
ЦП
7
Ник Додеман
ПВ
19
Том Бур
ЦФ
2-5-1-3
3
ван дер Хоорн
2
ван дер Маарел
86
Густафсон
6
Махер
23
Тимбер
10
Махи
14
Янссен
49
Буссаид
1
де Кейзер
9
Дувикас
4
4-3-3
1
Стевенс
5
Шмидт
3
Тол
4
24
Бангура
4
Худемакерс
23
Якобс
10
Маулун
17
Ульдрикис
47
Каллон
17
Йостен
23
Тимбер
8
ван Овереем
8
ван Овереем
23
Тимбер
10
Махи
23
Рамселар
23
Рамселар
10
Махи
9
Дувикас
7
Силла
7
Силла
9
Дувикас
3
ван дер Хоорн
9
Верман
9
Верман
3
ван дер Хоорн
4
Худемакерс
3
МакИнтош
3
МакИнтош
4
Худемакерс
3
Тол
2
2
3
Тол
10
Маулун
7
Самбисса
7
Самбисса
10
Маулун
47
Каллон
14
Брей
14
Брей
47
Каллон
17
Йостен
7
Киш
7
Киш
17
Йостен
23
Якобс
19
Бур
19
Бур
23
Якобс
Остались в запасе
Утрехт
Камбур
3
Рик Мейсен
ЦЗ
5
Джевенсио ван дер Куст
ЦЗ
1
Тиймен Ниджуис
ЦФ
7
Ремко Балк
ЦФ
1
Эрик Эльшлегель
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
12
Pieter Bos
ВР
23
Брет Миннема
ВР
18
Секу Силла
ЦП
22
Йондли ван дер Мер
ЦП
7
Ник Додеман
ПВ
Главный тренер
Хенк де Йонг
Остались в запасе
3
Рик Мейсен
ЦЗ
5
Джевенсио ван дер Куст
ЦЗ
1
Тиймен Ниджуис
ЦФ
7
Ремко Балк
ЦФ
1
Эрик Эльшлегель
ЦФ
Остались в запасе
12
Pieter Bos
ВР
23
Брет Миннема
ВР
18
Секу Силла
ЦП
22
Йондли ван дер Мер
ЦП
7
Ник Додеман
ПВ
Главный тренер
Рене Хак
Главный тренер
Хенк де Йонг
Статистика матча Утрехт - Камбур
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Камбур
2 : 2
18.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
Стадион:
Галгенваард
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