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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Гоу Эхед Иглс - Утрехт
Гоу Эхед Иглс - Утрехт: обзор матча 05 марта 2022
Гоу Эхед Иглс
05.03.2022, суббота, 20:45
Голландия. Эредивизие, 25 тур
1 : 1
Завершен
Утрехт
33'
Л. Броуверс
76'
М. Силла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гоу Эхед Иглс - Утрехт
Замена
М. Кардона
️️️️
И. Кордоба
85'
Замена
Я. Ботос
️️️️
И. Лидберг
85'
84'
Замена
О. Буссаид
️️️️
Б. Рамселар
76'
ГОЛ! 1:1!
М. Силла
63'
Замена
М. Махи
️️️️
М. ван дер Маарел
Замена
О. Хайль
️️️️
К. Мартина
63'
Замена
Б. Лукассен
️️️️
Л. Броуверс
63'
Желтая карточка
Ф. Ромменс
59'
46'
Замена
А. Дувикас
️️️️
Х. Верман
39'
Желтая карточка
М. ван дер Маарел
ГОЛ! 1:0!
Л. Броуверс
Пас отдал
Р. Оратмангоен
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гоу Эхед Иглс
44
Андриес Нопперт
ВР
15
Куко Мартина
ЦЗ
5
Бас Куйперс
ЦЗ
20
Матс Дейл
ПЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
20
Лук Броуверс
ОП
21
Джей Идзес
ЦП
11
Рагнар Оратмангоен
ЦП
88
Филипп Ромменс
АП
3
Геррит Наубер
ЦФ
3
Исак Лидберг
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
Утрехт
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
23
Барт Рамселар
ЦП
23
Кинтен Тимбер
ЦП
6
Адам Махер
ЦП
9
Хенк Верман
ЦФ
7
Мусса Силла
ЦФ
22
Сандер ван де Стрек
ЦФ
4
Django Warmerdam
ЦФ
1
Фабиан де Кейзер
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Гоу Эхед Иглс
31
Job Schuurman
ВР
33
Nick Hengelman
ВР
26
Justin Bakker
ЦЗ
7
Martijn Berden
ЦП
17
Francis Ross
ЦП
2
Бойд Лукассен
ЦП
19
Огечика Хайль
ЦП
90
Яннис-Фивос Ботос
ЦП
27
Jacob Mulenga
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
8
Эверт Линтхорст
ЦФ
Утрехт
3
Рик Мейсен
ЦЗ
5
Джевенсио ван дер Куст
ЦЗ
49
Отман Буссаид
ЛВ
10
Мимун Махи
ЦП
8
Йорис ван Овереем
ЦП
14
Виллем Янссен
ЦП
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
37
Mohamed Mallahi
ЦФ
7
Ремко Балк
ЦФ
33
Томми Сент-Джаго
ЦФ
1
Эрик Эльшлегель
ЦФ
1
Тиймен Ниджуис
ЦФ
3-1-2-2-2
44
Нопперт
15
Мартина
5
Куйперс
20
Дейл
20
Броуверс
21
Идзес
11
Оратмангоен
14
Кордоба
88
Ромменс
3
Лидберг
3
Наубер
3-3-5
3
ван дер Хоорн
2
ван дер Маарел
5
тер Авест
23
Рамселар
23
Тимбер
6
Махер
9
Верман
1
де Кейзер
4
22
ван де Стрек
7
Силла
20
Броуверс
2
Лукассен
2
Лукассен
20
Броуверс
15
Мартина
19
Хайль
19
Хайль
15
Мартина
3
Лидберг
90
Ботос
90
Ботос
3
Лидберг
14
Кордоба
22
Кардона
22
Кардона
14
Кордоба
2
ван дер Маарел
10
Махи
10
Махи
2
ван дер Маарел
23
Рамселар
49
Буссаид
49
Буссаид
23
Рамселар
9
Верман
9
Дувикас
9
Дувикас
9
Верман
Остались в запасе
Гоу Эхед Иглс
Утрехт
31
Job Schuurman
ВР
33
Nick Hengelman
ВР
26
Justin Bakker
ЦЗ
7
Martijn Berden
ЦП
17
Francis Ross
ЦП
27
Jacob Mulenga
ЦФ
8
Эверт Линтхорст
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
3
Рик Мейсен
ЦЗ
5
Джевенсио ван дер Куст
ЦЗ
8
Йорис ван Овереем
ЦП
14
Виллем Янссен
ЦП
37
Mohamed Mallahi
ЦФ
7
Ремко Балк
ЦФ
33
Томми Сент-Джаго
ЦФ
1
Эрик Эльшлегель
ЦФ
1
Тиймен Ниджуис
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Остались в запасе
31
Job Schuurman
ВР
33
Nick Hengelman
ВР
26
Justin Bakker
ЦЗ
7
Martijn Berden
ЦП
17
Francis Ross
ЦП
27
Jacob Mulenga
ЦФ
8
Эверт Линтхорст
ЦФ
Остались в запасе
3
Рик Мейсен
ЦЗ
5
Джевенсио ван дер Куст
ЦЗ
8
Йорис ван Овереем
ЦП
14
Виллем Янссен
ЦП
37
Mohamed Mallahi
ЦФ
7
Ремко Балк
ЦФ
33
Томми Сент-Джаго
ЦФ
1
Эрик Эльшлегель
ЦФ
1
Тиймен Ниджуис
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
Главный тренер
Рене Хак
Статистика матча Гоу Эхед Иглс - Утрехт
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 2
23.10.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Информация о матче
Стадион:
Аделааршорст
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