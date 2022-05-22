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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Витесс - Утрехт
Витесс - Утрехт: обзор матча 22 мая 2022
Витесс
22.05.2022, воскресенье, 19:00
Голландия. Эредивизие, 1/2 финала
3 : 0
Первый матч – 1 : 3
Завершен
Утрехт
39'
М. Манхоф
52'
С. Тронстад
93'
Н. Фредериксен
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Витесс - Утрехт
Вторая желтая
Н. Фредериксен
120'
+4
Желтая карточка
Н. Фредериксен
120'
+4
Замена
А. Грбич
️️️️
Л. Опенда
119'
Желтая карточка
Й. Хувен
117'
Желтая карточка
Т. Хайек
112'
Замена
Т. Хайек
️️️️
М. Манхоф
106'
105'
+1
Желтая карточка
М. ван дер Маарел
100'
Замена
М. ван дер Маарел
️️️️
Х. тер Авест
100'
Замена
А. Загре
️️️️
Д. ван дер Куст
ГОЛ! 3:0!
Н. Фредериксен
Пас отдал
М. Беро
93'
Замена
Р. Япи
️️️️
П. Вруг
91'
89'
Замена
Х. Верман
️️️️
К. Тимбер
Замена
Д. Хейсман
️️️️
Т. Домджони
84'
Замена
Н. Фредериксен
️️️️
Т. Бейтинк
84'
70'
Замена
М. Силла
️️️️
О. Буссаид
58'
Замена
П. Альмквист
️️️️
А. Дувикас
ГОЛ! 2:0!
С. Тронстад
Пас отдал
Т. Домджони
52'
Желтая карточка
Т. Домджони
44'
ГОЛ! 1:0!
М. Манхоф
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витесс
1
Йерун Хувен
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
23
Рихедли Базур
ЦП
8
Тони Домджони
ЦП
6
Сондре Тронстад
ЦП
8
Патрик Вруг
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
17
Луа Опенда
ЦФ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
Утрехт
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
5
Джевенсио ван дер Куст
ЦЗ
49
Отман Буссаид
ЛВ
14
Виллем Янссен
ЦП
8
Йорис ван Овереем
ЦП
86
Симон Густафсон
ЦП
23
Кинтен Тимбер
ЦП
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
22
Сандер ван де Стрек
ЦФ
1
Эрик Эльшлегель
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Витесс
15
Маркус Шуберт
ВР
20
Дан Райцигер
ВР
33
Эрик Ферстаппен
ВР
55
Маркус Стеффен
ЦЗ
25
Джованни ван Звам
ЦЗ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
11
Гьян де Регт
ЛВ
44
Энрико Эрнандес
АП
23
Дан Хейсман
АП
8
Николай Фредериксен
ЦФ
9
Адриан Грбич
ЦФ
Утрехт
92
Артур Загре
ЛЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
3
Рик Мейсен
ЦЗ
19
Рокко Роберт Шеин
ЦП
10
Мимун Махи
ЦП
1
Тиймен Ниджуис
ЦФ
9
Хенк Верман
ЦФ
4
Django Warmerdam
ЦФ
13
Рубен Клюйверт
ЦФ
7
Ремко Балк
ЦФ
7
Мусса Силла
ЦФ
11
Понтус Альмквист
ЦФ
3-5-2
1
Хувен
42
Манхоф
5
Дехи
2
Даса
8
Домджони
6
Тронстад
8
Вруг
22
Беро
23
Базур
29
Бейтинк
17
Опенда
3-4-1-3
5
тер Авест
3
ван дер Хоорн
5
ван дер Куст
8
ван Овереем
86
Густафсон
23
Тимбер
14
Янссен
49
Буссаид
1
Эльшлегель
22
ван де Стрек
9
Дувикас
42
Манхоф
37
Хайек
37
Хайек
42
Манхоф
8
Вруг
27
Япи
27
Япи
8
Вруг
8
Домджони
23
Хейсман
23
Хейсман
8
Домджони
29
Бейтинк
8
Фредериксен
8
Фредериксен
29
Бейтинк
17
Опенда
9
Грбич
9
Грбич
17
Опенда
5
ван дер Куст
92
Загре
92
Загре
5
ван дер Куст
5
тер Авест
2
ван дер Маарел
2
ван дер Маарел
5
тер Авест
23
Тимбер
9
Верман
9
Верман
23
Тимбер
49
Буссаид
7
Силла
7
Силла
49
Буссаид
9
Дувикас
11
Альмквист
11
Альмквист
9
Дувикас
Остались в запасе
Витесс
Утрехт
15
Маркус Шуберт
ВР
20
Дан Райцигер
ВР
33
Эрик Ферстаппен
ВР
55
Маркус Стеффен
ЦЗ
25
Джованни ван Звам
ЦЗ
44
Энрико Эрнандес
АП
11
Гьян де Регт
ЛВ
Главный тренер
Томас Летш
3
Рик Мейсен
ЦЗ
19
Рокко Роберт Шеин
ЦП
10
Мимун Махи
ЦП
1
Тиймен Ниджуис
ЦФ
4
Django Warmerdam
ЦФ
13
Рубен Клюйверт
ЦФ
7
Ремко Балк
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Остались в запасе
15
Маркус Шуберт
ВР
20
Дан Райцигер
ВР
33
Эрик Ферстаппен
ВР
55
Маркус Стеффен
ЦЗ
25
Джованни ван Звам
ЦЗ
44
Энрико Эрнандес
АП
11
Гьян де Регт
ЛВ
Остались в запасе
3
Рик Мейсен
ЦЗ
19
Рокко Роберт Шеин
ЦП
10
Мимун Махи
ЦП
1
Тиймен Ниджуис
ЦФ
4
Django Warmerdam
ЦФ
13
Рубен Клюйверт
ЦФ
7
Ремко Балк
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
Главный тренер
Рене Хак
Статистика матча Витесс - Утрехт
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Информация о матче
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