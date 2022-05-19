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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Утрехт - Витесс
Утрехт - Витесс: обзор матча 19 мая 2022
Утрехт
19.05.2022, четверг, 22:00
Голландия. Эредивизие, 1/2 финала
3 : 1
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Витесс
3'
В. Янссен
21'
С. ван де Стрек
81'
С. Густафсон (П)
85'
П. Вруг
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Утрехт - Витесс
90'
+4
Желтая карточка
Л. Опенда
Замена
М. ван дер Маарел
️️️️
С. Густафсон
90'
+4
85'
ГОЛ! 3:1!
П. Вруг
Пас отдал
М. Манхоф
ГОЛ с пенальти! 3:0!
С. Густафсон
81'
Замена
Х. Верман
️️️️
К. Тимбер
79'
Замена
П. Альмквист
️️️️
О. Буссаид
79'
74'
Желтая карточка
Д. Дехи
Замена
М. Махи
️️️️
А. Дувикас
70'
60'
Желтая карточка
С. Тронстад
56'
Замена
Т. Домджони
️️️️
Э. Корнелиссе
56'
Замена
Д. Хейсман
️️️️
Т. Бейтинк
Желтая карточка
С. ван де Стрек
53'
51'
Желтая карточка
Т. Бейтинк
Желтая карточка
Д. ван дер Куст
51'
46'
Замена
П. Вруг
️️️️
Н. Фредериксен
ГОЛ! 2:0!
С. ван де Стрек
Пас отдал
О. Буссаид
21'
ГОЛ! 1:0!
В. Янссен
Пас отдал
С. Густафсон
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Утрехт
5
Джевенсио ван дер Куст
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
49
Отман Буссаид
ЛВ
14
Виллем Янссен
ЦП
8
Йорис ван Овереем
ЦП
23
Кинтен Тимбер
ЦП
86
Симон Густафсон
ЦП
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
22
Сандер ван де Стрек
ЦФ
1
Эрик Эльшлегель
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Витесс
1
Йерун Хувен
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
6
Сондре Тронстад
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
23
Рихедли Базур
ЦП
29
Томас Бейтинк
ЦФ
8
Николай Фредериксен
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
Утрехт
92
Артур Загре
ЛЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
10
Мимун Махи
ЦП
19
Рокко Роберт Шеин
ЦП
6
Адам Махер
ЦП
13
Рубен Клюйверт
ЦФ
7
Мусса Силла
ЦФ
4
Django Warmerdam
ЦФ
11
Понтус Альмквист
ЦФ
1
Тиймен Ниджуис
ЦФ
9
Хенк Верман
ЦФ
7
Ремко Балк
ЦФ
Витесс
15
Маркус Шуберт
ВР
20
Дан Райцигер
ВР
37
Томаш Хайек
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
8
Патрик Вруг
ЦП
8
Тони Домджони
ЦП
44
Энрико Эрнандес
АП
23
Дан Хейсман
АП
3-4-1-3
5
ван дер Куст
3
ван дер Хоорн
5
тер Авест
14
Янссен
23
Тимбер
86
Густафсон
8
ван Овереем
49
Буссаид
1
Эльшлегель
22
ван де Стрек
9
Дувикас
4-3-3
1
Хувен
2
Даса
5
Дехи
6
Корнелиссе
42
Манхоф
6
Тронстад
22
Беро
23
Базур
17
Опенда
8
Фредериксен
29
Бейтинк
86
Густафсон
2
ван дер Маарел
2
ван дер Маарел
86
Густафсон
9
Дувикас
10
Махи
10
Махи
9
Дувикас
49
Буссаид
11
Альмквист
11
Альмквист
49
Буссаид
23
Тимбер
9
Верман
9
Верман
23
Тимбер
8
Фредериксен
8
Вруг
8
Вруг
8
Фредериксен
6
Корнелиссе
8
Домджони
8
Домджони
6
Корнелиссе
29
Бейтинк
23
Хейсман
23
Хейсман
29
Бейтинк
Остались в запасе
Утрехт
Витесс
92
Артур Загре
ЛЗ
19
Рокко Роберт Шеин
ЦП
6
Адам Махер
ЦП
13
Рубен Клюйверт
ЦФ
7
Мусса Силла
ЦФ
4
Django Warmerdam
ЦФ
1
Тиймен Ниджуис
ЦФ
7
Ремко Балк
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
15
Маркус Шуберт
ВР
20
Дан Райцигер
ВР
37
Томаш Хайек
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
44
Энрико Эрнандес
АП
Главный тренер
Томас Летш
Остались в запасе
92
Артур Загре
ЛЗ
19
Рокко Роберт Шеин
ЦП
6
Адам Махер
ЦП
13
Рубен Клюйверт
ЦФ
7
Мусса Силла
ЦФ
4
Django Warmerdam
ЦФ
1
Тиймен Ниджуис
ЦФ
7
Ремко Балк
ЦФ
Остались в запасе
15
Маркус Шуберт
ВР
20
Дан Райцигер
ВР
37
Томаш Хайек
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
44
Энрико Эрнандес
АП
Главный тренер
Рене Хак
Главный тренер
Томас Летш
Статистика матча Утрехт - Витесс
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Информация о матче
Стадион:
Галгенваард
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