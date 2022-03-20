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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Утрехт - Гронинген
Утрехт - Гронинген: обзор матча 20 марта 2022
Утрехт
20.03.2022, воскресенье, 14:15
Голландия. Эредивизие, 27 тур
1 : 3
Завершен
Гронинген
49'
Б. Рамселар
4'
М. Эль-Ханкури (П)
10'
M. De Leeuw
89'
Й. Ларсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Утрехт - Гронинген
90'
+2
Замена
С. Нгонг
️️️️
М. Эль-Ханкури
89'
ГОЛ! 1:3!
Й. Ларсен
Пас отдал
М. Эль-Ханкури
84'
Замена
Э. Матута
️️️️
Л. Дуарте
Замена
С. Густафсон
️️️️
Й. ван Овереем
79'
Замена
М. Силла
️️️️
М. ван дер Маарел
79'
75'
Замена
R. Postema
️️️️
Т. Суслов
75'
Замена
М. Богард
️️️️
M. De Leeuw
75'
Замена
П. Абрахам
️️️️
Д. Данкерлуи
Желтая карточка
Й. ван Овереем
63'
ГОЛ! 1:2!
Б. Рамселар
49'
48'
Желтая карточка
Д. Данкерлуи
Замена
М. Махи
️️️️
С. ван де Стрек
47'
Замена
П. Альмквист
️️️️
Р. Балк
46'
41'
Желтая карточка
М. те Верик
41'
Желтая карточка
Б. Мейер
10'
ГОЛ! 0:2!
M. De Leeuw
Пас отдал
Й. Ларсен
4'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Эль-Ханкури
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Утрехт
5
Джевенсио ван дер Куст
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
23
Барт Рамселар
ЦП
8
Йорис ван Овереем
ЦП
23
Кинтен Тимбер
ЦП
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
1
Фабиан де Кейзер
ЦФ
7
Ремко Балк
ЦФ
22
Сандер ван де Стрек
ЦФ
33
Томми Сент-Джаго
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Гронинген
41
Петер Левенбург
ВР
23
Майк те Верик
ЦЗ
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
5
Барт ван Хинтум
ЦЗ
5
Бьорн Мейер
ЦЗ
27
Мо Эль-Ханкури
ЛВ
6
Ларос Дуарте
ЦФ
10
Томаш Суслов
ЦФ
19
Michael De Leeuw
ЦФ
27
Дамил Данкерлуи
ЦФ
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Утрехт
33
Кевин Гаделла
ВР
92
Артур Загре
ЛЗ
3
Рик Мейсен
ЦЗ
49
Отман Буссаид
ЛВ
14
Виллем Янссен
ЦП
10
Мимун Махи
ЦП
19
Рокко Роберт Шеин
ЦП
86
Симон Густафсон
ЦП
11
Понтус Альмквист
ЦФ
1
Тиймен Ниджуис
ЦФ
7
Мусса Силла
ЦФ
Гронинген
39
Owen van der Vlag
ВР
6
Мелайро Богард
ОП
8
Даниэль ван Кам
ОП
40
Эммануэль Матута
ЦП
16
Сириль Нгонг
ПВ
12
Ян де Бор
ЦФ
2
Яхья Калли
ЦФ
10
Дале Ирандаст
ЦФ
11
Romano Postema
ЦФ
7
Паулос Абрахам
ЦФ
3-3-5
5
ван дер Куст
3
ван дер Хоорн
2
ван дер Маарел
23
Рамселар
8
ван Овереем
23
Тимбер
1
де Кейзер
33
Сент-Джаго
22
ван де Стрек
7
Балк
9
Дувикас
4-1-5
41
Левенбург
21
Касанвирьо
5
ван Хинтум
5
Мейер
23
те Верик
27
Эль-Ханкури
6
Дуарте
22
Ларсен
27
Данкерлуи
19
10
Суслов
22
ван де Стрек
10
Махи
10
Махи
22
ван де Стрек
8
ван Овереем
86
Густафсон
86
Густафсон
8
ван Овереем
7
Балк
11
Альмквист
11
Альмквист
7
Балк
2
ван дер Маарел
7
Силла
7
Силла
2
ван дер Маарел
19
6
Богард
6
Богард
19
27
Эль-Ханкури
16
Нгонг
16
Нгонг
27
Эль-Ханкури
6
Дуарте
40
Матута
40
Матута
6
Дуарте
10
Суслов
11
11
10
Суслов
27
Данкерлуи
7
Абрахам
7
Абрахам
27
Данкерлуи
Остались в запасе
Утрехт
Гронинген
33
Кевин Гаделла
ВР
92
Артур Загре
ЛЗ
3
Рик Мейсен
ЦЗ
14
Виллем Янссен
ЦП
19
Рокко Роберт Шеин
ЦП
49
Отман Буссаид
ЛВ
1
Тиймен Ниджуис
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
39
Owen van der Vlag
ВР
8
Даниэль ван Кам
ОП
12
Ян де Бор
ЦФ
2
Яхья Калли
ЦФ
10
Дале Ирандаст
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Остались в запасе
33
Кевин Гаделла
ВР
92
Артур Загре
ЛЗ
3
Рик Мейсен
ЦЗ
14
Виллем Янссен
ЦП
19
Рокко Роберт Шеин
ЦП
49
Отман Буссаид
ЛВ
1
Тиймен Ниджуис
ЦФ
Остались в запасе
39
Owen van der Vlag
ВР
8
Даниэль ван Кам
ОП
12
Ян де Бор
ЦФ
2
Яхья Калли
ЦФ
10
Дале Ирандаст
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Главный тренер
Эрнест Фабер
Статистика матча Утрехт - Гронинген
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
Галгенваард
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