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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Утрехт - НЕК
Утрехт - НЕК: обзор матча 29 апреля 2022
Утрехт
29.04.2022, пятница, 21:00
Голландия. Эредивизие, 31 тур
1 : 0
Завершен
НЕК
77'
А. Дувикас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Утрехт - НЕК
Замена
М. Силла
️️️️
А. Дувикас
83'
Замена
Й. ван Овереем
️️️️
К. Тимбер
83'
ГОЛ! 1:0!
А. Дувикас
77'
73'
Желтая карточка
Д. Пропер
66'
Замена
Д. Пропер
️️️️
Д. Бруйин
66'
Замена
J. Vet
️️️️
М. Дуэлунн
Замена
П. Альмквист
️️️️
О. Буссаид
59'
50'
Желтая карточка
Д. Бруйин
14'
Желтая карточка
М. Дуэлунн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Утрехт
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
5
Джевенсио ван дер Куст
ЦЗ
49
Отман Буссаид
ЛВ
14
Виллем Янссен
ЦП
23
Кинтен Тимбер
ЦП
6
Адам Махер
ЦП
19
Рокко Роберт Шеин
ЦП
86
Симон Густафсон
ЦП
1
Фабиан де Кейзер
ЦФ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
НЕК
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
34
Суфьян Эль-Каруани
ЛЗ
28
Барт ван Рой
ЦЗ
3
Родриго Гут
ЦЗ
4
Иван Маркес
ЦЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
5
Джорди Бруйин
ОП
20
Лассе Шоне
ЦП
14
Джонатан Окита
ПВ
7
Элайис Тавсан
ПВ
Главный тренер
Рогир Мейер
Утрехт
33
Кевин Гаделла
ВР
92
Артур Загре
ЛЗ
3
Рик Мейсен
ЦЗ
8
Йорис ван Овереем
ЦП
1
Эрик Эльшлегель
ЦФ
4
Django Warmerdam
ЦФ
13
Рубен Клюйверт
ЦФ
7
Ремко Балк
ЦФ
7
Мусса Силла
ЦФ
11
Понтус Альмквист
ЦФ
НЕК
22
Робин Руфс
ВР
22
Илиас Бронкхорст
ЦЗ
3
Rens Van Eijden
ЦЗ
18
Mathias de Wolf
ЦП
15
Javier Vet
ЦП
6
Дирк Пропер
ЦП
20
Joep van der Sluijs
ЦФ
20
Дэнни Вукович
ЦФ
3-5-1-2
5
тер Авест
3
ван дер Хоорн
5
ван дер Куст
23
Тимбер
6
Махер
19
Шеин
86
Густафсон
14
Янссен
49
Буссаид
9
Дувикас
1
де Кейзер
3-3-1-3
31
Брандерхорст
3
Гут
4
Маркес
24
Вердонк
28
ван Рой
5
Бруйин
34
Эль-Каруани
20
Шоне
7
Тавсан
14
Окита
10
Дуэлунн
23
Тимбер
8
ван Овереем
8
ван Овереем
23
Тимбер
9
Дувикас
7
Силла
7
Силла
9
Дувикас
49
Буссаид
11
Альмквист
11
Альмквист
49
Буссаид
10
Дуэлунн
15
15
10
Дуэлунн
5
Бруйин
6
Пропер
6
Пропер
5
Бруйин
Остались в запасе
Утрехт
НЕК
33
Кевин Гаделла
ВР
92
Артур Загре
ЛЗ
3
Рик Мейсен
ЦЗ
1
Эрик Эльшлегель
ЦФ
4
Django Warmerdam
ЦФ
13
Рубен Клюйверт
ЦФ
7
Ремко Балк
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
22
Робин Руфс
ВР
22
Илиас Бронкхорст
ЦЗ
3
Rens Van Eijden
ЦЗ
18
Mathias de Wolf
ЦП
20
Joep van der Sluijs
ЦФ
20
Дэнни Вукович
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Остались в запасе
33
Кевин Гаделла
ВР
92
Артур Загре
ЛЗ
3
Рик Мейсен
ЦЗ
1
Эрик Эльшлегель
ЦФ
4
Django Warmerdam
ЦФ
13
Рубен Клюйверт
ЦФ
7
Ремко Балк
ЦФ
Остались в запасе
22
Робин Руфс
ВР
22
Илиас Бронкхорст
ЦЗ
3
Rens Van Eijden
ЦЗ
18
Mathias de Wolf
ЦП
20
Joep van der Sluijs
ЦФ
20
Дэнни Вукович
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Главный тренер
Рогир Мейер
Статистика матча Утрехт - НЕК
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
НЕК
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Информация о матче
Стадион:
Галгенваард
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