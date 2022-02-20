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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Утрехт - Витесс
Утрехт - Витесс: обзор матча 20 февраля 2022
Утрехт
20.02.2022, воскресенье, 18:45
Голландия. Эредивизие, 23 тур
1 : 1
Завершен
Витесс
14'
М. Силла
90+2'
Д. Дехи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Утрехт - Витесс
90'
+4
Замена
Д. Хейсман
️️️️
Н. Фредериксен
90'
+3
Замена
Т. Хайек
️️️️
М. Беро
90'
+2
ГОЛ! 1:1!
Д. Дехи
Замена
А. Дувикас
️️️️
Х. Верман
86'
Замена
В. Янссен
️️️️
М. ван дер Хоорн
77'
Замена
Й. ван Овереем
️️️️
К. Тимбер
77'
75'
Замена
Т. Бейтинк
️️️️
Т. Домджони
Желтая карточка
А. Махер
72'
65'
Красная карточка
А. Грбич
64'
Желтая карточка
М. Виттек
Желтая карточка
М. Силла
62'
59'
Желтая карточка
С. Тронстад
53'
Замена
А. Грбич
️️️️
Д. Ороз
Желтая карточка
С. ван де Стрек
42'
ГОЛ! 1:0!
М. Силла
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Утрехт
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
23
Барт Рамселар
ЦП
6
Адам Махер
ЦП
23
Кинтен Тимбер
ЦП
1
Фабиан де Кейзер
ЦФ
9
Хенк Верман
ЦФ
7
Мусса Силла
ЦФ
22
Сандер ван де Стрек
ЦФ
4
Django Warmerdam
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Витесс
1
Йерун Хувен
ВР
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
6
Сондре Тронстад
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
8
Тони Домджони
ЦП
8
Николай Фредериксен
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
Утрехт
33
Кевин Гаделла
ВР
5
Джевенсио ван дер Куст
ЦЗ
3
Рик Мейсен
ЦЗ
49
Отман Буссаид
ЛВ
14
Виллем Янссен
ЦП
86
Симон Густафсон
ЦП
8
Йорис ван Овереем
ЦП
1
Эрик Эльшлегель
ЦФ
33
Томми Сент-Джаго
ЦФ
7
Ремко Балк
ЦФ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
Витесс
15
Маркус Шуберт
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
8
Патрик Вруг
ЦП
23
Дан Хейсман
АП
9
Адриан Грбич
ЦФ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
20
Дан Райцигер
ЦФ
3-3-5
2
ван дер Маарел
5
тер Авест
3
ван дер Хоорн
23
Рамселар
6
Махер
23
Тимбер
9
Верман
4
22
ван де Стрек
7
Силла
1
де Кейзер
3-2-3-2
1
Хувен
5
Ороз
14
Расмуссен
5
Дехи
2
Даса
32
Виттек
6
Тронстад
22
Беро
8
Домджони
17
Опенда
8
Фредериксен
3
ван дер Хоорн
14
Янссен
14
Янссен
3
ван дер Хоорн
23
Тимбер
8
ван Овереем
8
ван Овереем
23
Тимбер
9
Верман
9
Дувикас
9
Дувикас
9
Верман
22
Беро
37
Хайек
37
Хайек
22
Беро
8
Фредериксен
23
Хейсман
23
Хейсман
8
Фредериксен
5
Ороз
9
Грбич
9
Грбич
5
Ороз
8
Домджони
29
Бейтинк
29
Бейтинк
8
Домджони
Остались в запасе
Утрехт
Витесс
33
Кевин Гаделла
ВР
5
Джевенсио ван дер Куст
ЦЗ
3
Рик Мейсен
ЦЗ
86
Симон Густафсон
ЦП
49
Отман Буссаид
ЛВ
1
Эрик Эльшлегель
ЦФ
33
Томми Сент-Джаго
ЦФ
7
Ремко Балк
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
15
Маркус Шуберт
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
8
Патрик Вруг
ЦП
34
Янн Гбоу
ЛВ
20
Дан Райцигер
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
Остались в запасе
33
Кевин Гаделла
ВР
5
Джевенсио ван дер Куст
ЦЗ
3
Рик Мейсен
ЦЗ
86
Симон Густафсон
ЦП
49
Отман Буссаид
ЛВ
1
Эрик Эльшлегель
ЦФ
33
Томми Сент-Джаго
ЦФ
7
Ремко Балк
ЦФ
Остались в запасе
15
Маркус Шуберт
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
8
Патрик Вруг
ЦП
34
Янн Гбоу
ЛВ
20
Дан Райцигер
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Главный тренер
Томас Летш
Статистика матча Утрехт - Витесс
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Информация о матче
Стадион:
Галгенваард
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