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Эиджи Кавашима
Статистика
Эиджи Кавашима - статистика
Завершил карьеру
20 марта 1983 (43), Йоно
#1 | Вратарь
185 см | 82 кг
Япония
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Статистика по турнирам
Япония. Джей-лига 2024
Франция. Кубок 2021/2022
Франция. Лига 1 2021/2022
Франция. Лига 1 2020/2021
Кубок Америки 2019
Франция. Лига 1 2018/2019
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Лига Европы 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Страсбур
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 38 тур
Марсель
4 : 0
21.05.2022
Страсбур
Был в запасе
Франция. Лига 1, 37 тур
Страсбур
1 : 0
14.05.2022
Клермон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 36 тур
Брест
0 : 1
07.05.2022
Страсбур
Был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Страсбур
3 : 3
29.04.2022
ПСЖ
Был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Лилль
1 : 0
24.04.2022
Страсбур
Был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Страсбур
2 : 1
20.04.2022
Ренн
Был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Труа
1 : 1
17.04.2022
Страсбур
Был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Страсбур
1 : 1
10.04.2022
Лион
Был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Страсбур
1 : 0
03.04.2022
Ланс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Лорьян
0 : 0
20.03.2022
Страсбур
Был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Страсбур
1 : 0
13.03.2022
Монако
Был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Анжер
0 : 1
13.02.2022
Страсбур
Был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Страсбур
1 : 0
06.02.2022
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Бордо
4 : 3
23.01.2022
Страсбур
Был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Клермон
0 : 2
19.01.2022
Страсбур
Был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Метц
0 : 2
09.01.2022
Страсбур
1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Страсбур
0 : 2
12.12.2021
Марсель
Был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Ницца
0 : 3
05.12.2021
Страсбур
Был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Страсбур
5 : 2
01.12.2021
Бордо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Монако
1 : 1
28.11.2021
Страсбур
Был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Страсбур
1 : 1
21.11.2021
Реймс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Нант
2 : 2
07.11.2021
Страсбур
Был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Страсбур
4 : 0
31.10.2021
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Ренн
1 : 0
24.10.2021
Страсбур
Был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Страсбур
5 : 1
17.10.2021
Сент-Этьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Монпелье
1 : 1
02.10.2021
Страсбур
Был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Страсбур
1 : 2
25.09.2021
Лилль
Был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Ланс
0 : 1
22.09.2021
Страсбур
Был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
3 : 0
17.09.2021
Метц
Был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Лион
3 : 1
12.09.2021
Страсбур
Был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Страсбур
3 : 1
29.08.2021
Брест
Был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Страсбур
1 : 1
22.08.2021
Труа
Был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
ПСЖ
4 : 2
14.08.2021
Страсбур
Был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Страсбур
0 : 2
08.08.2021
Анжер
Был в запасе
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