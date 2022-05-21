Статистика по турнирам

Япония. Джей-лига 2024 Франция. Кубок 2021/2022 Франция. Лига 1 2021/2022 Франция. Лига 1 2020/2021 Кубок Америки 2019 Франция. Лига 1 2018/2019 Чемпионат мира 2018 Франция. Лига 1 2017/2018 Отборочные матчи к ЧМ. Азия 2016/2017 Франция. Лига 1 2016/2017 Лига Европы 2014/2015 Лига чемпионов 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Чемпионат мира 2014 Кубок Конфедераций 2013 Лига Европы 2013/2014