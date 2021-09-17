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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Страсбур - Метц
Страсбур - Метц: обзор матча 17 сентября 2021
Страсбур
17.09.2021, пятница, 22:00
Франция. Лига 1, 6 тур
3 : 0
Завершен
Метц
6'
Л. Ажорк (П)
26'
Х. Диалло
40'
Х. Диалло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Страсбур - Метц
90'
+1
Желтая карточка
Л. Жозеф
Замена
А. Каси
️️️️
Ж. Беллегард
89'
Замена
М. Уорис
️️️️
Л. Ажорк
89'
84'
Желтая карточка
Б. Траоре
Замена
К. Фила
️️️️
Ф. Жилберт
75'
Замена
К. Гамейро
️️️️
Х. Диалло
68'
68'
Замена
Л. Жозеф
️️️️
Н. де Превилль
Замена
С. Прсич
️️️️
Ж. Аолу
67'
46'
Замена
М. Гуйе
️️️️
И. Ньян
46'
Замена
В. Тшимбембе
️️️️
Х. Майга
46'
Замена
Б. Траоре
️️️️
В. Пажо
44'
Желтая карточка
К. Куяте
ГОЛ! 3:0!
Х. Диалло
Пас отдал
Л. Ажорк
40'
Желтая карточка
Ж. Ньямси
29'
28'
Желтая карточка
Ф. Сентонс
ГОЛ! 2:0!
Х. Диалло
Пас отдал
Ж. Ньямси
26'
Желтая карточка
Л. Ажорк
18'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Ажорк
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
4
Александер Джику
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
19
Людовик Ажорк
ЦФ
13
Хабиб Диалло
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Метц
90
Александр Окиджа
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
14
Матье Удоль
ЛЗ
4
Кики Куяте
ЦЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
80
Хабиб Майга
ОП
17
Венсан Пажо
ЦП
29
Папе Сарр
ЦП
7
Ибраима Ньян
ЦФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Страсбур
1
Эиджи Кавашима
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
5
Лука Перрен
ЦЗ
4
Кароль Фила
ЦЗ
23
Махаме Сиби
ОП
70
Нордин Кандиль
ЦП
14
Санин Прсич
ЦП
20
Маджид Уорис
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Метц
40
Усман Ба
ВР
37
Папа Яд
ЛВ
4
Сику Ниакате
ЦП
7
Шейх Сабали
ЦП
12
Бубакар Траоре
ЦП
10
Амин Басси
АП
12
Варрен Тшимбембе
ПП
26
Мамаду Гуйе
ПВ
75
Ленни Жозеф
ЦФ
4-1-2-1-2
26
Селс
4
Джику
23
Ле Марша
5
Ньямси
24
Жилберт
14
Аолу
27
Беллегард
14
Ленар
28
Томассон
13
Диалло
19
Ажорк
3-3-2-2
90
Окиджа
3
Делен
4
Куяте
6
Бронн
18
Сентонс
80
Майга
14
Удоль
17
Пажо
29
Сарр
12
де Превилль
7
Ньян
27
Беллегард
19
Каси
19
Каси
27
Беллегард
24
Жилберт
4
Фила
4
Фила
24
Жилберт
14
Аолу
14
Прсич
14
Прсич
14
Аолу
19
Ажорк
20
Уорис
20
Уорис
19
Ажорк
13
Диалло
9
Гамейро
9
Гамейро
13
Диалло
17
Пажо
12
Траоре
12
Траоре
17
Пажо
80
Майга
12
Тшимбембе
12
Тшимбембе
80
Майга
7
Ньян
26
Гуйе
26
Гуйе
7
Ньян
12
де Превилль
75
Жозеф
75
Жозеф
12
де Превилль
Остались в запасе
Страсбур
Метц
1
Эиджи Кавашима
ВР
5
Лука Перрен
ЦЗ
23
Махаме Сиби
ОП
70
Нордин Кандиль
ЦП
Главный тренер
Тьерри Лоре
37
Папа Яд
ЛВ
40
Усман Ба
ВР
4
Сику Ниакате
ЦП
7
Шейх Сабали
ЦП
10
Амин Басси
АП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Остались в запасе
1
Эиджи Кавашима
ВР
5
Лука Перрен
ЦЗ
23
Махаме Сиби
ОП
70
Нордин Кандиль
ЦП
Остались в запасе
37
Папа Яд
ЛВ
40
Усман Ба
ВР
4
Сику Ниакате
ЦП
7
Шейх Сабали
ЦП
10
Амин Басси
АП
Главный тренер
Тьерри Лоре
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Статистика матча Страсбур - Метц
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
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3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Информация о матче
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