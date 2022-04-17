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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Труа - Страсбур
Труа - Страсбур: обзор матча 17 апреля 2022
Труа
17.04.2022, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 32 тур
1 : 1
Завершен
Страсбур
85'
Ф. Тардье (П)
56'
Х. Диалло (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Труа - Страсбур
Замена
Д. Шамбос
️️️️
Р. Рипар
90'
+5
Желтая карточка
Т. Дингом
90'
+4
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ф. Тардье
85'
Замена
Т. Дингом
️️️️
Ж. Бьянсон
82'
Замена
Й. Тузгар
️️️️
И. Угбо
82'
78'
Замена
Ф. Жилберт
️️️️
А. Каси
Замена
Я. Ларуки
️️️️
А. Конте
74'
Замена
М. Бальде
️️️️
Р. Куаме
74'
72'
Замена
Л. Ажорк
️️️️
Х. Диалло
64'
Замена
Ж. Беллегард
️️️️
Ж. Аолу
64'
Замена
А. Томассон
️️️️
И. Сиссоко
56'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Х. Диалло
45'
Желтая карточка
А. Джику
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Труа
40
Жесси Мулен
ВР
5
Абду Конте
ЛЗ
12
Исса Каборе
ЦЗ
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
5
Флориан Тардье
ОП
26
Роминиге Куаме
ЦП
9
Рено Рипар
ПВ
99
Ике Угбо
ЦФ
Главный тренер
Лорен Баттлес
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
5
Лука Перрен
ПЗ
19
Хабиб Диарра
ОП
28
Ибраима Сиссоко
ОП
14
Жан-Эде Аолу
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
13
Хабиб Диалло
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Труа
40
Себастьен Рено
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
7
Дилан Шамбос
ЦП
5
Тристан Дингом
ЦП
21
Лука Илич
ЦП
17
Мама Бальде
ПВ
7
Йоанн Тузгар
ЦФ
Страсбур
1
Эиджи Кавашима
ВР
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
4
Кароль Фила
ПЗ
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
14
Санин Прсич
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
80
Мойзе Сахи Дьон
ЦФ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
3-4-1-1-1
40
Мулен
12
Каборе
14
Палмер-Браун
99
Коне
5
Конте
7
Шавалерен
5
Тардье
4
Бьянсон
26
Куаме
9
Рипар
99
Угбо
4-2-2-2
26
Селс
5
Перрен
5
Ньямси
4
Джику
19
Каси
19
Диарра
28
Сиссоко
14
Аолу
14
Ленар
13
Диалло
9
Гамейро
5
Конте
76
Ларуки
76
Ларуки
5
Конте
9
Рипар
7
Шамбос
7
Шамбос
9
Рипар
4
Бьянсон
5
Дингом
5
Дингом
4
Бьянсон
26
Куаме
17
Бальде
17
Бальде
26
Куаме
99
Угбо
7
Тузгар
7
Тузгар
99
Угбо
19
Каси
24
Жилберт
24
Жилберт
19
Каси
14
Аолу
27
Беллегард
27
Беллегард
14
Аолу
28
Сиссоко
28
Томассон
28
Томассон
28
Сиссоко
13
Диалло
19
Ажорк
19
Ажорк
13
Диалло
Остались в запасе
Труа
Страсбур
40
Себастьен Рено
ВР
23
Адиль Рами
ЦЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
21
Лука Илич
ЦП
Главный тренер
Лорен Баттлес
1
Эиджи Кавашима
ВР
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
4
Кароль Фила
ПЗ
14
Санин Прсич
ЦП
80
Мойзе Сахи Дьон
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Остались в запасе
40
Себастьен Рено
ВР
23
Адиль Рами
ЦЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
21
Лука Илич
ЦП
Остались в запасе
1
Эиджи Кавашима
ВР
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
4
Кароль Фила
ПЗ
14
Санин Прсич
ЦП
80
Мойзе Сахи Дьон
ЦФ
Главный тренер
Лорен Баттлес
Главный тренер
Тьерри Лоре
Статистика матча Труа - Страсбур
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Информация о матче
Стадион:
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