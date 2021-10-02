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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Страсбур
Монпелье - Страсбур: обзор матча 02 октября 2021
Монпелье
02.10.2021, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 9 тур
1 : 1
Завершен
Страсбур
12'
Ф. Мойе
28'
К. Гамейро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - Страсбур
Желтая карточка
М. Сахо
90'
+1
89'
Замена
М. Уорис
️️️️
К. Гамейро
Замена
М. Ристич
️️️️
Н. Коцца
89'
Замена
Н. Джоаккини
️️️️
С. Мавидиди
89'
83'
Замена
Л. Перрен
️️️️
Ж. Беллегард
Замена
Л. Леруа
️️️️
Д. Ферри
83'
Замена
Б. Макуана
️️️️
Т. Саванье
83'
68'
Замена
Д. Ленар
️️️️
С. Прсич
68'
Замена
Ж. Аолу
️️️️
И. Сиссоко
67'
Замена
Х. Диалло
️️️️
Л. Ажорк
Желтая карточка
Ф. Мойе
54'
28'
ГОЛ! 1:1!
К. Гамейро
Пас отдал
Л. Ажорк
ГОЛ! 1:0!
Ф. Мойе
Пас отдал
В. Жермен
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
1
Йонас Омлин
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
13
Жорис Шотар
ОП
10
Тежи Саванье
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
3
Максим Эстеве
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
98
Валере Жермен
ЦФ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
14
Санин Прсич
ЦП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
19
Людовик Ажорк
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
43
Матиас Суарес
ЦЗ
25
Редуан Аляль
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
27
Лео Леруа
ЦП
2
Бени Макуана
ЦФ
11
Элье Ваи
ЦФ
16
Николас Джоаккини
ЦФ
Страсбур
1
Эиджи Кавашима
ВР
5
Лука Перрен
ЦЗ
23
Махаме Сиби
ОП
14
Жан-Эде Аолу
ОП
14
Димитри Ленар
ЦП
70
Нордин Кандиль
ЦП
20
Маджид Уорис
ЦФ
13
Хабиб Диалло
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Омлин
12
Сахо
31
Коцца
2
Суке
13
Шотар
10
Саванье
4
Ферри
3
Эстеве
91
Мойе
45
Мавидиди
98
Жермен
3-3-2-2
26
Селс
4
Джику
5
Ньямси
23
Ле Марша
24
Жилберт
28
Сиссоко
19
Каси
14
Прсич
27
Беллегард
9
Гамейро
19
Ажорк
31
Коцца
23
Ристич
23
Ристич
31
Коцца
4
Ферри
27
Леруа
27
Леруа
4
Ферри
10
Саванье
2
Макуана
2
Макуана
10
Саванье
45
Мавидиди
16
Джоаккини
16
Джоаккини
45
Мавидиди
27
Беллегард
5
Перрен
5
Перрен
27
Беллегард
28
Сиссоко
14
Аолу
14
Аолу
28
Сиссоко
14
Прсич
14
Ленар
14
Ленар
14
Прсич
9
Гамейро
20
Уорис
20
Уорис
9
Гамейро
19
Ажорк
13
Диалло
13
Диалло
19
Ажорк
Остались в запасе
Монпелье
Страсбур
16
Димитри Берто
ВР
43
Матиас Суарес
ЦЗ
25
Редуан Аляль
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
11
Элье Ваи
ЦФ
1
Эиджи Кавашима
ВР
23
Махаме Сиби
ОП
70
Нордин Кандиль
ЦП
Главный тренер
Тьерри Лоре
Остались в запасе
16
Димитри Берто
ВР
43
Матиас Суарес
ЦЗ
25
Редуан Аляль
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
11
Элье Ваи
ЦФ
Остались в запасе
1
Эиджи Кавашима
ВР
23
Махаме Сиби
ОП
70
Нордин Кандиль
ЦП
Главный тренер
Тьерри Лоре
Статистика матча Монпелье - Страсбур
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Информация о матче
Стадион:
Стад де ля Моссон
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