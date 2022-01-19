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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Клермон - Страсбур
Клермон - Страсбур: обзор матча 19 января 2022
Клермон
19.01.2022, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 19 тур
0 : 2
Завершен
Страсбур
44'
К. Гамейро
77'
С. Хунтонджи (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Клермон - Страсбур
90'
+1
Замена
Л. Мотиба
️️️️
Л. Ажорк
Желтая карточка
Ж. Доссу
80'
77'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
С. Хунтонджи
Замена
Я. Диаби
️️️️
Ж. Тель
76'
76'
Замена
Ж. Беллегард
️️️️
Ж. Аолу
72'
Замена
М. Уорис
️️️️
К. Гамейро
72'
Замена
Ф. Жилберт
️️️️
К. Фила
Желтая карточка
В. Н'Симба
60'
Замена
Д. Бертомье
️️️️
Й. Маньин
55'
Замена
Э. Рашани
️️️️
А. Менди
55'
Замена
Ж. Доссу
️️️️
Ф. Ожье
54'
44'
ГОЛ! 0:1!
К. Гамейро
Пас отдал
Ж. Аолу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Клермон
12
Упарин Джоко
ВР
12
Виталь Н'Симба
ЛЗ
21
Флоран Ожье
ЦЗ
22
Седрик Хунтонджи
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
25
Йоан Гастьен
ОП
99
Салис Абдул Самед
ОП
6
Йоан Маньин
ОП
36
Алиду Сейду
АП
29
Ариаль Менди
ЦФ
9
Жордан Тель
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
5
Лука Перрен
ЦЗ
14
Жан-Эде Аолу
ЦЗ
4
Кароль Фила
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ЦП
14
Санин Прсич
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Клермон
16
Люка Маргерон
ВР
12
Жюльен Бойе
ЛЗ
17
Жозуэ Альбер
ЦЗ
23
Жером Фожо
ЦЗ
19
Эльбасан Рашани
ЛВ
14
Ориоль Бускетс
ОП
77
Ядали Диаби
АП
15
Джейсон Бертомье
АП
20
Жодель Доссу
ПП
Страсбур
1
Эиджи Кавашима
ВР
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
19
Хабиб Диарра
ОП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
70
Нордин Кандиль
АП
35
Лебо Мотиба
ЦФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
4-3-1-2
12
Джоко
12
Н'Симба
21
Ожье
22
Хунтонджи
80
Зедадка
25
Гастьен
99
Самед
6
Маньин
36
Сейду
9
Тель
29
Менди
3-2-2-1-2
26
Селс
5
Ньямси
5
Перрен
14
Аолу
4
Фила
19
Каси
28
Сиссоко
14
Прсич
28
Томассон
19
Ажорк
9
Гамейро
29
Менди
19
Рашани
19
Рашани
29
Менди
9
Тель
77
Диаби
77
Диаби
9
Тель
6
Маньин
15
Бертомье
15
Бертомье
6
Маньин
21
Ожье
20
Доссу
20
Доссу
21
Ожье
14
Аолу
27
Беллегард
27
Беллегард
14
Аолу
4
Фила
24
Жилберт
24
Жилберт
4
Фила
19
Ажорк
35
Мотиба
35
Мотиба
19
Ажорк
9
Гамейро
20
Уорис
20
Уорис
9
Гамейро
Остались в запасе
Клермон
Страсбур
16
Люка Маргерон
ВР
12
Жюльен Бойе
ЛЗ
17
Жозуэ Альбер
ЦЗ
23
Жером Фожо
ЦЗ
14
Ориоль Бускетс
ОП
Главный тренер
Паскаль Гастьен
1
Эиджи Кавашима
ВР
19
Хабиб Диарра
ОП
14
Димитри Ленар
ЦП
70
Нордин Кандиль
АП
Главный тренер
Тьерри Лоре
Остались в запасе
16
Люка Маргерон
ВР
12
Жюльен Бойе
ЛЗ
17
Жозуэ Альбер
ЦЗ
23
Жером Фожо
ЦЗ
14
Ориоль Бускетс
ОП
Остались в запасе
1
Эиджи Кавашима
ВР
19
Хабиб Диарра
ОП
14
Димитри Ленар
ЦП
70
Нордин Кандиль
АП
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Главный тренер
Тьерри Лоре
Статистика матча Клермон - Страсбур
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Клермон
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Информация о матче
Главный судья:
Бастьен Дешепи
Стадион:
Габриэль-Монпьед
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